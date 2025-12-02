Aktuelle Seite: Home > Sport > Elfter Saisonsieg für New England Patriots in NFL
Elfter Saisonsieg für New England Patriots in NFL

Elfter Saisonsieg für New England Patriots in NFL

Dienstag, 02. Dezember 2025 | 08:46 Uhr
Drake Maye schwimmt weiter auf der Erfolgswelle
Von: APA/dpa

Die New England Patriots bleiben nach Siegen derzeit das Maß der Dinge in der National Football League (NFL). Das Team um Quarterback Drake Maye schlug am Montag (Ortszeit) im Heimspiel die New York Giants 33:15 und fuhr damit als erstes Team heuer elf Saisonerfolge ein. Maye überzeugte mit zwei Touchdown-Pässen und führte seine Mannschaft souverän zum zehnten Triumph in Serie. In der Conference AFC liegen die Patriots vor den Denver Broncos, die bei zehn Siegen stehen.

New England, das mit Tom Brady als Quarterback und Coach Bill Belichick die NFL ein Jahrzehnt lang dominiert hatte, kam in den vergangenen beiden Jahren nicht über vier Saisonsiege hinaus. Mindestens elf Saisonsiege gab es zuletzt in der Saison 2019, als das Team am Ende den bisher letzten Titel gewann.

