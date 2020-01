Enger Kampf um Top sechs geht in die nächste Runde

Bozen – Der Kampf um die Top sechs und die damit verbundenen frühen Playoff-Tickets geht in die nächste Runde. Die Ausgangssituation könnte kaum spannender sein: Zwischen dem Sechstplatzierten und dem Team auf Rang elf liegen gerademal drei Punkte. Am Donnerstag stehen wieder einige Duelle zwischen Top-sechs-Anwärtern auf dem Programm:

Th, 09.01.2020 19.00 Uhr Steel Wings Linz – EC KAC II

Th, 09.01.2020 19.15 Uhr HK SZ Olimpija Ljubljana – EC ‘Die Adler’ Stadtwerke Kitzbühel

Th, 09.01.2020 19.30 Uhr EHC Lustenau – Red Bull Hockey Juniors

Th, 09.01.2020 20.00 Uhr Rittner Buam – EK Die Zeller Eisbären

Th, 09.01.2020 20.30 Uhr S.G. Cortina Hafro – HDD SIJ Acroni Jesenice

Th, 09.01.2020 20.30 Uhr SHC Fassa Falcons – HC Pustertal Wölfe

Th, 09.01.2020 20.30 Uhr HC Gherdeina valgardena.it – Wipptal Broncos Weihenstephan

Fr, 10.01.2020 19.00 Uhr Vienna Capitals Silver – VEU Feldkirch

Th, 09.01.2020 19:00 Steel Wings Linz – EC KAC II

Referees: FICHTNER / SCHAUER / Legat, Marchardt

Die Steel Wings Linz empfangen im Österreich-Duell den EC-KAC. Die Klagenfurter stehen auf dem 16. Platz und verloren die vergangenen beiden Spiele. Die Niederlagenserie der Steel Wings Linz erreichte bereits eine Anzahl von 23 Spielen. Der KA2 verbuchte einen klaren 5:0 Sieg gegen die SWL im ersten Duell.

· Losing Streak SWL: 22

· Losing Streak KA2: 2

Th, 09.01.2020 19:15 HK SZ Olimpija Ljubljana – EC ‘Die Adler’ Stadtwerke Kitzbühel

Referees: KUMMER / REZEK, Markizeti, Schweighofer

Der Tabellenführer der Alps Hockey League empfängt den EC Stadtwerke Kitzbühel. Während Kkitzbühel bereits außer Reichweite der Top-6 liegt, strebt Ljubljana an die erste Phase des Grunddurchgangs auf den ersten Tabellenplatz zu beenden. Ljubljana hat die Chance die Siegesserie in eine zweistellige Anzahl zu bekommen. Kitzbühel kämpft um wichtige Bonuspunkte für die Qualification Round. Das erste Duell dieser beiden Teams endete mit 4:2 für die Slowenen.

· Winning Streak HKO: 9

· Losing Streak KEC: 2

· AHL H2H: 3:2 HKO

Th, 09.01.2020 19:30 EHC Lustenau – Red Bull Hockey Juniors

Referees: BULOVEC / STEFENELLI, Mantovani, Martin

Der EHC Lustenau empfängt am Donnerstag die Red Bull Hockey Juniors. Lustenau will seinen Platz unter den Top-6 sichern, haben allerdings ein hartes Programm vor sich. Die Juniors würden ein nahezu perfektes Finish benötigen, wollen sie immer noch um die vorzeitigen Playofftickets mitreden. Zurzeit liegen sie um fünf Punkte hinter den Top-6-Teams. Siege gegen besserplatzierte Teams sind notwendig, um die Tabelle noch nach oben zu klettern. Das erste Duell endete 4:2 für Lustenau.

· Losing Streak EHC: 3

· AHL H2H: 10:4 EHC

Th, 09.01.2020 20:00 Rittner Buam – EK Die Zeller Eisbären

Referees: GAMPER / HOLZER, De Zordo, Giacomozzi

Die Rittner Buam treffen auf die EK Zeller Eisbären. Die Buam haben die Möglichkeit das Ticket in diesem Spiel zu lösen. Aber auch die Eisbären haben noch Chancen in die Top-6 einzuziehen. Zurzeit liegen sie um drei Punkte zurück, haben allerdings um ein Spiel mehr absolviert als fünf weitere, besserplatzierte Teams. Eine weitere Überraschung gegen Ritten – Zell gewann bereits das erste Aufeinandertreffen der Saison – würd die Eisbären aber in eine gute Lauerposition bringen.

· Winning Streak RIT: 2

· AHL H2H: 5:2 RIT

Th, 09.01.2020 20:30 S.G. Cortina Hafro – HDD SIJ Acroni Jesenice

Referees: FAJDIGA / LAZZERI, Bedana, Bergant

S.G. Cortina Hafro empfängt am Donnerstag HDD SIJ Acroni Jesenice in einem wichtigen Spiel für beide Teams. Cortina brachte sich in eine gute Ausgangsposition für die vorzeitigen Playofftickets. Sie gewannen die letzten fünf Spiele und kletterten in der Tabelle bis auf den fünften Platz. Aber auch Jesenice verbuchte kürzlich einen Run – sie legten eine Siegesserie von vier Spielen hin und liegen dadurch nur mehr drei Punkte unter dem roten Strich. Der Sieg gegen Cortina könnte aber bereits ein „Muss“ sein, wollen sie im Rennen um die Top-6 bleiben.

· Winning Streak SGC: 5

· Winning Streak JES: 4

· AHL H2H: 6:1 JES

Th, 09.01.2020 20:30 SHC Fassa Falcons – HC Pustertal Wölfe

Referees: BENVEGNU, MOSCHEN, Cristeli, Pace

Der SHC Fassa Falcons bekommt es am Donnerstag mit dem HC Pustertal zu tun. Die Wölfe benötigen lediglich einen Punkt, um sich für die Playoffs zu qualifizieren. Für die Falcons werden die letzten Runden noch ein harter Kampf, um den Sprung in die Top-5 noch zu schaffen. Zurzeit liegen sie lediglich um einen Punkt zurück. Pustertal ist zurzeit on fire – sie gewannen die letzten sechs Spiele bzw. neun der letzten zehn Begegnungen. Das erste Duell war ein knapper Erfolg für Pustertal. Fassa konnte in der Geschichte der Alps Hockey League noch nie gegen Pustertal gewinnen.

· Winning Streak PUS: 6

· AHL H2H: 9

Th, 09.01.2020 20:30 HC Gherdeina valgardena.it – Wipptal Broncos Weihenstephan

Referees: HUBER, LEGA, Huber, Rinker

Der HC Gherdeina und die Wipptal Sterzing Broncos kämpfen um wichtige Punkte. Während Gröden bereits außer Reichweite der Top-5 zu sein scheint, könnten die Broncos noch den Sprung schaffen, benötigen aber dazu einen Run zum Ende des Grunddurchgangs Phase 1. Zurzeit liegen sie um drei Punkte hinter dem sechstplatzierten Team, absolvierten allerdings um ein Spiel mehr. Im ersten Duell dieser Teams verbuchte Gherdeina einen knappen Sieg.

· Losing Streak WSV: 2

· AHL H2H: 5:4 WSV

Fr, 10.01.2020 19:00 Vienna Capitals Silver – VEU Feldkirch

Referees: DURCHNER, LOICHT, Bedynek, Reisinger

Die Vienna Capitals Silver empfangen im einzigen Freitagsspiel die VEU Feldkirch. Feldkirch befindet sich zurzeit am Schleudersitz – dem begehrten sechsten Platz. Um diesen auch vorrübergehend abzusichern, benötigen sie drei Punkte. Vor allem im Hinblick auf das bevorstehende Programm, müssen sie doch noch gegen Teams wie Ritten, Asiago und Ljubljana ran. Die Silver Caps liegen auf dem 17. Platz.

· AHL H2H: 1:0 VEU