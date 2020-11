Entscheidung des Sportrichters: Imolese – FCS 0-3

Bozen – Ein technischer Fehler der Flutlichtanlage verurteilt die Heimmannschaft zu einer 0:3-Niederlage am Grünen Tisch.

Die Lega Pro gab heute in einem Rundschreiben bekannt, dass der FC Südtirol das am Sonntag nicht ausgetragene Match gegen Imolese mit drei zu null am Grünen Tisch gewinnt. Aufgrund eines technischen Fehlers der Flutlichtanlage, welches innerhalb der vorgeschriebenen 45 Minuten nicht behoben werden konnte, verordnete der Schiedsrichter die Vertagung der Partie. Gemäß der Verantwortung, den regulären Ablauf des Meisterschaftsspiels garantieren zu müssen, entschied Sportrichter Pasquale Marino die Heimmannschaft mit einer 0:3-Niederlage zu sanktionieren.