Entscheidung um die letzten beiden Top-sechs-Spots am Samstag

Bozen – Am Samstag steht in der Alps Hockey League der letzte Spieltag in der ersten Phase des Grunddurchgangs auf dem Programm. Sieben Spiele werden ausgetragen – fünf Teams haben noch (theoretische) Chancen, die Master Round der besten sechs Mannschaften zu erreichen. Die Red Bull Hockey Juniors (#5) und S.G. Cortina Hafro (#6) haben die Qualifikation in der eigenen Hand.

Das Spiel zwischen dem EHC Lustenau und HC Meran/o Pircher ist wegen medizinischer Vorsichtsmaßnahmen abgesagt worden.

Alle Spiele, die in der ersten Phase des Grunddurchgangs aufgrund medizinischer Vorsichtsmaßnahmen verschoben werden mussten, werden nicht mehr nachgeholt und wurden ersatzlos gestrichen.

Alps Hockey League | 22.01.2022 | Schedule:

Sa, 22.01.2022, 19.00 Uhr: EC Bregenzerwald – Rittner Buam

Referees: HOLZER, PINIE, Pace, Spiegel.

Die Rittner Buam werden in jedem Fall als drittbestes Team in die Master Round starten – auch mit einem Sieg beim EC Bregenzerwald, würden die Südtiroler, aufgrund der Unterlegenheit im direkten Duell mit Runner-Up Asiago, keine Rangverbesserung schaffen. Für die Vorarlberger, die das erste Saisonduell im Jänner – dank einer hervorragenden Leistung von Goalie Karlo Skec (46 Saves) – mit 4:1 gewannen, ist die Teilnahme an den Top-6 außer Reichweite. Beide Teams suchen nach zuletzt nur einem Sieg aus fünf Spielen die Form, um dann mit Selbstvertrauen in die Zwischenrunde zu starten.

Sa, 22.01.2022, 19.00 Uhr: HC Gherdeina valgardena.it – EC-KAC Future Team

Referees: EGGER, LAZZERI, Basso, Piras.

Nach der 2:3-Niederlage am Donnerstag in Wien hat der HC Gherdeina valgardena.it nur noch eine minimale theoretische Chance auf das Erreichen der Top-6. Die Südtiroler müssen gegen das EC-KAC Future Team nach regulärer Spielzeit gewinnen und darauf hoffen, dass Cortina nicht punktet und Fassa bzw. Zell am See keinen Sieg holen. Beide Mannschaften haben zuletzt nicht überzeugt, jeweils vier Niederlagen einstecken müssen. Die bisherigen sechs Duelle in Gröden gingen an das Heimteam, nur beim letzten Antreten im Februar 2021 holten die jungen „Rotjacken“ einen Punkt (2:3 SO).

Sa, 22.01.2022, 19.00 Uhr: Wipptal Broncos Weihenstephan – BEMER VEU Feldkirch

Referees: BAJT, REZEK, Brondi, Snoj.

Die BEMER VEU Feldkirch ist nach wie vor die Mannschaft der Stunde in der Alps Hockey League: Nach schwachem Saisonstart mit nur 14 Punkten aus den ersten 21 Spielen, sammelten die Vorarlberger aus den letzten neun Spielen 23 Punkte. Seit sieben Spielen haben sie nicht mehr verloren, die letzten sechs Auswärtsspiele ohne Niederlage absolviert. Diesen Run will Feldkirch auch gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan, die ihre letzten beiden Spiele gewannen, fortsetzen. Das letzte Duell in Sterzing gewann die VEU trotz 6:2-Vorsprungs erst nach Shootout.

Sa, 22.01.2022, 19.00 Uhr: SHC Fassa Falcons – Vienna Capitals Silver

Referees: STEFENELLI, WUNTSCHEK, Da Pian, Puff.

Der SHC Fassa Falcons hat noch eine theoretische Chance, in die Master Round der Alps Hockey League einzuziehen. Die Italiener brauchen hierzu in jedem Fall einen Sieg – und müssen gleichzeitig auf Niederlagen von Salzburg und Cortina hoffen. Und die “Falken” bewiesen auch aufsteigende Form – auch wenn ihre über acht Spiele andauernde Winning-Streak am Donnerstag ein Ende nahm. Für die am Donnerstag gegen Gröden überraschend siegreichen Vienna Capitals Silver geht es um die ersten Auswärtspunkte in dieser Saison, bislang verloren die österreichischen Bundeshauptstädter alle zwölf Road-Game glatt mit einem Torverhältnis von 21:60.

Sa, 22.01.2022, 19.00 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – HDD SIJ Acroni Jesenice

Referees: HLAVATY, LESNIAK, Bergant, Schonaklener.

Die Red Bull Hockey Juniors haben im Kampf um die Top-6 die besten Karten – aber auch am Papier die stärksten Gegner. Die aktuell auf Rang fünf liegenden Salzburger sind mit jedem Sieg definitiv qualifiziert. Bei einer Niederlage darf das Duo Cortina und Fassa nicht gewinnen. Die jungen „Bullen“ haben aber in den letzten beiden Runden reichlich Selbstvertrauen getankt – und mit Ritten (3:4 SO) und Asiago (2:1) zwei der Top-3 geschlagen. Nun geht es gegen den überlegenen Tabellenführer HDD SIJ Acroni Jesenice, der seine letzte Niederlage am 26. November (4:7 @EHC) bezog. Im ersten Duell der beiden Teams musste der Leader nach Zwei-Tore-Vorsprung ins Shootout.

Sa, 22.01.2022, 19.00 Uhr: Steel Wings Linz – S.G. Cortina Hafro

Referees: LEHNER, LOICHT, Matthey, Voican.

Der S.G. Cortina Hafro ist das einzige um die Top-6 kämpfende Team, das auswärts antreten muss. Die Italiener haben die Qualifikation in der eigenen Hand: Mit einem Sieg sind die definitiv qualifiziert, bei einer glatten Niederlage hätten Fassa und Zell am See die Chance auf die Master Round. Doch die Italiener sind in guter Form, gewannen die letzten vier Spiele en suite, kommen nun aber aus der Zwangspause. Das letzte Spiel war ihr erstes Saisonduell mit Linz, dem kommenden Gegner (5:3). Dieser unterlag in den letzten fünf Spielen am Stück, erst am Donnerstag mit 3:11 Jesenice. Die letzten vier direkten Begegnungen gewann Cortina.

Sa, 22.01.2022, 19.00 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – Migross Supermercati Asiago Hockey

Referees: HEINRICHER, HUBER, Eisl, Schwighofer.

Der EK Die Zeller Eisbären empfängt zum Abschluss des Grunddurchgangs Migross Supermercati Asiago Hockey. Die Salzburger haben nur noch bei einem Sieg nach regulärer Spielzeit und gleichzeitigen Niederlagen von Cortina (nach Regulation) und Fassa die Chance auf die Top-6. Neuzugang Adam Pauliny sein Debüt im Trikot des EKZ. Nicht mitwirken können hingegen weiterhin die Rekonvaleszenten Henrik Neubauer, Jürgen Tschernutter, Thomas Grabmayr sowie Kapitän Hubert Berger. Zuletzt zeigten die „Eisbären“ zwei überzeugende Siege, während Asiago am Donnerstag Lustenau unterlag. Unabhängig des Endresultats werden die Italiener den Grunddurchgang an zweiter Stelle abschließen.