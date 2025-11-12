Aktuelle Seite: Home > Sport > Erdbeben während ÖFB-Training in Paphos
ÖFB-Spieler trainierten während eines Erdbebens

Erdbeben während ÖFB-Training in Paphos

Mittwoch, 12. November 2025 | 15:03 Uhr
ÖFB-Spieler trainierten während eines Erdbebens
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
Von: apa

Während des Mittwoch-Trainings der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Paphos hat es für wenige Sekunden ein leichtes Erdbeben gegeben. Kurz nach 10.30 Uhr MEZ wurde laut offiziellen Angaben ein Beben der Stärke 5,3 gemessen, das Epizentrum lag etwa 13 Kilometer von Paphos entfernt. Es waren nur sehr leichte Vibrationen auf der Zuschauertribüne zu spüren, die Spieler absolvierten gerade ihr Aufwärmprogramm und bemerkten das Beben nach eigenen Angaben gar nicht.

Christoph Baumgartner berichtete, er habe von dem Beben erst nach dem Training via Instagram erfahren. Auch Patrick Wimmer fiel nichts auf, er meinte lediglich: “Bei manchen raschelt es sowieso im Schädel, da spüren es manche gar nicht, wenn ein Erdbeben ist. Bei mir ist das auf jeden Fall so, vielleicht gibt es auch noch zwei, drei andere.” Auf Zypern werden regelmäßig leichte Erdbeben registriert.

An der Einheit nahmen 24 Kicker teil, nur die am Samstag gegen Zypern gesperrten David Alaba und Phillipp Mwene machten das Training aus Gründen der Belastungssteuerung nicht mit.

