Zahlreiche Medaillen, starke Platzierungen und unvergessliche Momente

Erfolgreiche Nationale Winterspiele für das Special Olympics Team Südtirol in den Abruzzen

Freitag, 06. März 2026 | 20:39 Uhr
Die Langlaufgruppe der Lebenshilfe bei den Nationalen Winterspielen in den Abruzzen
Special Olympics - Team Südtirol/Die Langlaufgruppe der Lebenshilfe bei den Nationalen Winterspielen in den Abruzzen.
Von: ka

Ovindoli (Abruzzen)/Bozen – Mit zahlreichen Medaillen, starken Platzierungen und unvergesslichen Momenten kehrt das Special-Olympics-Team Südtirol von den Nationalen Winterspielen in den Abruzzen zurück. Vom 2. bis 6. März trafen sich dort Athletinnen und Athleten aus ganz Italien, um sich in verschiedenen Wintersportarten zu messen. Der Großteil der Wettbewerbe fand im Skigebiet von Ovindoli statt.

Special Olympics – Team Südtirol/Ski-Alpin-Athleten vor dem Rennstart.

Rund 50 Athletinnen und Athleten aus den Vereinen Sport & Friends, der Lebenshilfe, dem Sportclub Meran und dem Sportclub Grole vertraten Südtirol im Ski Alpin und Langlauf. Bei diesen Wettbewerben konnten sie zahlreiche Medaillen gewinnen und viele weitere hervorragende Platzierungen einfahren.

Special Olympics – Team Südtirol/Lebenshilfe-Langläufer in Aktion.

Neben sportlichen Erfolgen standen vor allem Teamgeist, Freude am Sport und Fairness im Vordergrund. Die Spiele bieten Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung die Möglichkeit, sich sportlich zu messen, Gemeinschaft zu erleben und Inklusion aktiv zu leben.

Special Olympics – Team Südtirol/Die Langlaufgruppe der Lebenshilfe bei den Nationalen Winterspielen in den Abruzzen.

„Diese Tage haben gezeigt, wie viel Kraft im Sport steckt. Unsere Athletinnen und Athleten haben mit Einsatz, Begeisterung und Teamgeist beeindruckt. Wir sind unglaublich stolz auf ihre Leistungen“, sagt Martha Stocker, Präsidentin von Special Olympics Team Südtirol.

Special Olympics – Team Südtirol/Glückliche Gesichter bei den Ski-Alpin-Athleten der Vereine Grole und SC Meran.

„Unsere Sportlerinnen und Sportler haben sowohl im Ski Alpin als auch im Langlauf großartige Leistungen gezeigt. Besonders beeindruckt haben uns ihre Begeisterung, der Zusammenhalt im Team und die Freude am Sport – genau das macht Special Olympics so besonders“, erklären Karl Hofer vom Sportclub Meran und Roland Schroffenegger, Präsident der Lebenshilfe Südtirol, unisono.

Special Olympics – Team Südtirol/Stolze Ski-Alpin-Athleten der Sport and Friends.

Mit Medaillen, wertvollen Erfahrungen und unvergesslichen Eindrücken im Gepäck tritt das Special Olympics Team Südtirol die Heimreise an. Ein besonderer Dank gilt den Trainer/innen, Betreuer/innen und allen Unterstützer/innen, die diese erfolgreiche Woche ermöglicht haben.

