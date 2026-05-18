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Junge Handballtalente sorgten für spannende Spiele

Erfolgreicher Abschluss der VSS/Raiffeisen-Handballsaison

Montag, 18. Mai 2026 | 11:01 Uhr
Asc Algund
vss
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Von: mk

Kaltern – Mit den VSS/Raiffeisen Landesmeisterschaften der Mädchen und Buben in der Kategorie U10 ging am Sonntag in Kaltern eine lange und erfolgreiche VSS-Handballsaison zu Ende. Zahlreiche junge Handballtalente sorgten für spannende Spiele und ein sportliches Highlight zum Saisonabschluss.

Am Vormittag standen die Bewerbe der Mädchen mit insgesamt 14 Mannschaften auf dem Programm, ab Mittag kämpften neun Bubenmannschaften um den begehrten VSS/Raiffeisen Landesmeistertitel. Dabei standen nicht nur sportliche Leistungen und Ergebnisse im Mittelpunkt, sondern vor allem auch Werte wie Fair Play, Respekt und Gemeinschaft.

Ein besonderes Zeichen setzte der SV Kaltern Handball der die Schiedsrichter mit eigens designten Fair-Play-Leibchen auf das Handballfeld schickten. Diese starke Geste der Wertschätzung fand großen Anklang und trug wesentlich zur positiven Atmosphäre des gesamten Turniertages bei. Die jungen Spielerinnen und Spieler wurden mit großem Einsatz angefeuert, wodurch ein rundum gelungenes Handballfest entstand.

Die neuen VSS/Raiffeisen Landesmeister der U10-Saison sind der ASC Algund A bei den Mädchen und der SSV Bozen bei den Buben. Beide Finalspiele waren bis zum Schlusspfiff von Spannung geprägt. So gewannen die Buben des SSV Bozen das Finale hauchdünn mit 14:13 gegen den SC Meran. Bei den Mädchen wurde das Podest in einem Dreierfinale ausgespielt, bei dem am Ende Algund vor Meran und Handball 3 Zinnen erfolgreich war.

„Ein großes Dankeschön gilt dem SV Kaltern Handball mit all seinen Helferinnen, Helfern sowie Betreuerinnen und Betreuern für die hervorragende Organisation der Veranstaltung und unserem Referenten Martin Prantl“, betonte VSS-Obmann-Stellvertreter Thomas Tiefenbrunner bei der Siegerehrung. Ebenso bedankt sich der VSS herzlich bei den zahlreichen Eltern, die den gesamten Tag über mitgefiebert haben, sowie bei den Schiedsrichtern, die mit ihrem Einsatz einen reibungslosen Ablauf der Meisterschaften ermöglicht haben.

Bezirk: Überetsch/Unterland

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