Erfolgreicher Tennis-Saisonsabschluss

Von: mk

Terlan – Nachdem die Südtiroler Tennisjugend in 21 Tennis-Turnieren ihr Können gezeigt hat, galt es für sie vom Mittwoch, den 28. August, bis zum Samstag, den 31. August 2024 noch einmal alles für den VSS/Raiffeisen FITP-Promo Tennis Grand Prix Landesmeistertitel zu geben.

Nach einer außerordentlich erfolgreichen Tennis-Saison wurden nun die VSS/Raiffeisen FITP-Promo Tennis Grand Prix Landesmeister gekürt. Um den Landesmeistertitel gespielt haben dabei die Nachwuchsspieler der U10, U13 und U18. Die U8 hat nicht um den Landesmeistertitel gespielt, bei den Jüngsten lag der Fokus auf Vielseitigkeit und Spaß, ganz ohne Ranglisten und Ergebnisse.

„Die Begeisterung für den Tennissport ebbt nicht ab, was ganz klar an den hohen Teilnehmerzahlen zu sehen ist, die wir jedes Jahr verzeichnen“, freut sich die VSS-Referentin für Tennis, Stefanie Unterweger. Über die gesamte Saison hinweg haben auch heuer wieder mehr als 500 Kinder aus ganz Südtirol an der VSS/Raiffeisen FITP-Promo Tennis Turnieren teilgenommen.

Auch VSS-Obmann Paul Romen zeigt sich begeistert: „Es ist unglaublich auf welchem Niveau die Kinder schon spielen, deshalb sind heute alle Sieger, egal wie viele Punkte auf dem Platz geholt wurden.“

In der Kategorie U10 konnte sich Alexandra Facen (TC Brixen) den VSS/Raiffeisen FITP-Tennis Grand Prix Landesmeistertitel der Mädchen holen, während Damian Market (TC Gemeinde Bozen) bei den Buben gewann. In der U13 holten sich Nadia Pfeifer (ASV Deutschnofen) bei den Mädchen und Raphael Bertignoll (ATC Neumarkt) bei den Buben den begehrten Titel. Leonie Ausserer (TC Rungg) und Noah Gasser (ASV St. Lorenzen) erspielten sich den Titel in der U18.

Finalergebnisse des VSS/Raiffeisen FITP-Promo Tennis Grand Prix 2024 in Terlan:

U10 (Jg. 2014 und jünger):

Mädchen: Alexandra Facen (TC Brixen) – Vera Voller (ATC Neumarkt) 4:2; 4:2

Buben: Damian Market (TC Gemeinde Bozen) – Ramonda Giovanni (TC Rungg) 4:0; 4:3

U13 (Jg. 2011 und jünger):

Mädchen: Nadia Pfeifer (ASV Deutschnofen) – Maja Kofler (TC Endas) 4:1; 4:0

Buben: Raphael Bertignoll (ATC Neumarkt) – Rafael Mittelberger (ATV Terlan) 4:2; 4:0

U18 (Jg. 2006 und jünger):

Mädchen: Leonie Ausserer (TC Rungg) – Judith Pfeifer (ASV Deutschnofen) 4:1; 4:2

Buben: Noah Gasser (ASV St. Lorenzen) – Luca De Zordo (SSV Pfalzen Tennis) 4:2; 4:0