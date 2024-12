Erfolgreiches Debüt für Feldhofer bei Cercle Brügge

Von: apa

Trainer Ferdinand Feldhofer ist bei Cercle Brügge ein erfolgreiches Debüt gelungen. Der belgische Fußball-Erstligist setzte sich am Donnerstag in der Conference League auswärts gegen Olimpija Ljubljana klar mit 4:1 durch und ist vor dem letzten Ligaphasen-Spiel voll im Rennen um einen Achtelfinal-Fixplatz. Trainerkollege Christian Ilzer kommt mit der TSG Hoffenheim nicht in Fahrt, der deutsche Bundesligist musste sich in der Europa League mit einem 0:0 gegen FCSB begnügen.

Die Belgier von Feldhofer sind mit zehn Punkten nach fünf Spielen zumindest vorübergehend in den Top acht des dritthöchsten europäischen Bewerbs. Feldhofer war am Dienstag in Brügge vorgestellt worden, zuvor hatte der 45-jährige Steirer Dinamo Tiflis trainiert. In Ljubljana ging die Feldhofer-Truppe mit einer 2:1-Führung in die Pause, nach dem Seitenwechsel spielten die Gäste wegen einer Roten Karte für Thalisson (51.) lange in Überzahl und brachten die drei Punkte deshalb locker nach Hause.

Hoffenheim wartet auf Erfolgserlebnis

In Sinsheim hatte die Ilzer-Elf gegen FCSB aus Bukarest zwar mehr Spielanteile, am Ende verpassten die Hoffenheimer allerdings den angepeilten Sieg. ÖFB-Legionär Alexander Prass wurde in der 79. Minute eingewechselt. Soll es für Hoffenheim noch mit der K.o.-Runde klappen, muss im nächsten Ligaphasen-Spiel im Jänner gegen Tottenham wohl ein Sieg her. Ilzer ist nach dem 4:3-Sieg beim Debüt gegen Leipzig seit fünf Pflichtspielen auf der TSG-Trainerbank ohne vollen Erfolg.

Manchester United mühte sich bei Viktoria Pilsen zu einem 2:1-Sieg. Das Team von Neo-Coach Ruben Amorim geriet in Tschechien kurz nach der Pause in Rückstand, doch “Joker” Rasmus Höjlund schoss die “Red Devils” mit einem Doppelpack (62., 88.) zum dritten Sieg im Europacup in Serie.

Chelsea souverän Tabellenführer

Chelsea gewann indes auch das fünfte Spiel in der Conference League und führt die Tabelle nun als einziges Team mit einer makellosen Bilanz an. 3:1 siegten die “Blues” beim kasachischen Club FC Astana in Almaty. Der 18-jährige spanische Angreifer Marc Guiu erzielte in Abwesenheit einiger Stars wie Cole Palmer oder Joao Felix zwei Tore. In der Ligaphase hält Chelsea nun bei 15 Punkten und 21:4 Toren, das Achtelfinale ist damit fix.

Der Österreicher Mathias Honsak erzielte für Heidenheim bei der 1:3-Auswärtsniederlage gegen Istanbul Basaksehir in der 61. Minute den Anschlusstreffer. Der 27-Jährige wurde nach einer halben Stunde eingewechselt. Für Heidenheim war es die zweite Niederlage nacheinander, nachdem die Deutschen mit drei Siegen in die Conference League gestartet waren.