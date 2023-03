Erneut Gazley: Spiel 1 geht an die Foxes

Bozen – Neue Serie, neuer Gegner: der HCB Südtirol Alperia empfing heute in der Sparkasse Arena die spusu Vienna Capitals für das Halbfinal-Spiel 1. In einer ausgeglichenen Begegnung, was sich auch im Schussverhältnis von 27:25 wiederspiegelte, entschied abermals ein Treffer von Dustin Gazley in der Verlängerung das Spiel zugunsten der Weißroten. Matchwinner war eigentlich ein hervorragender McClure, der durch den Ausfall von Mitch Hults in die Rolle des Spielmachers schlüpfte, einen Treffer selbst erzielte und den zweiten mustergültig für Gazley auflegte.

Das Match.

Im Lineup gab es zu den letzten Begegnungen eine Änderung, Radim Matus ersetzte den angeschlagenen Mitch Hults, out Amorosa, Brunner und Glück (Turnover).

Torloses erstes Drittel mit spärlichen Tormöglichkeiten, beide Teams waren vorwiegend auf Absicherung bedacht und gingen kein unnötiges Risiko ein. Die erste Chance der Begegnung hatte Mantenuto mit einer Volleyabnahme nach Rückpass von Frigo und anschließend Matus nach Zuspiel von Thomas, beide Versuche wurden von Steen ohne Probleme entschärft. Auf der Gegenseite brachten die Abschlüsse von Würschl und Brunner auch Harvey nicht in Verlegenheit. Eine fliegende Kombination mit Halmo und McClure setzte Gazley neben den Wiener Kasten und einen Schuss aus der Drehung von Halmo schnappte sich der Wiener Goalie. Kurz vor der ersten Pause hatte Sheppard vielleicht die beste Möglichkeit für die capitals auf den Führungstreffer auf dem Schläger.

Der zweite Abschnitt wurde von einem Sololauf von McClure eröffnet, sein Schuss ging knapp neben das Wiener Gehäuse, dann startete Mantenuto mit einem Lochpass auf Steen zu, wurde jedoch im letzten Augenblick durch Fischer von der Scheibe getrennt. Nach zehn Minuten fiel etwas überraschend der Führungstreffer der Capitals: Wall zog von der blauen Linie ab und Hartl fälschte die Scheibe entscheidend vor Harvey ins Tor ab. Bozen reagierte sofort und bestürmte das Wiener Drittel, riskierte allerdings den zweiten Treffer der Gäste bei einem schnellen Konter von Gregoire, Harvey entschärfte den Versuch. Zuerst versuchte es Miceli mit einem Wraparound, dann führte eine Bilderbuchaktion von Dalhuisen über Halmo zu McClure, der mit einem Backhander den Ausgleich erzielte. Zwei Minuten später legte Thomas einen herrlichen Querpass vor das Wiener Gehäuse, Miceli lenkte im Slot ab, Steen verwehrte ihm mit einem Reflex den Torjubel. Kurz vor Ende kam es erneut zum Duell Gregoire gegen Harvey, der Bozner Keeper blieb Sieger.

Auch Drittel drei endete ohne weitere Treffer. Zu Beginn hätte ein Fehlpass von Frattin fast zur Führung der Gäste durch Gregoire geführt, Harvey bügelte für seinen Kollegen aus. Im weiteren Verlauf legte Alberga bei einem Gegenstoß für Miceli auf, Steen fiel auf seinen Haken nicht herein, im Gegenzug kam Göttin Fortuna den Foxes zu Hilfe, denn Prokes traf nur die Torstange. Bozen konnte das erste Powerplay der Begegnung nicht nutzen, dann rettete Harvey mit zwei Big Saves in Folge auf Kainz. Vier Minuten vor dem Schlusspfiff erzielten die Capitals den vermeintlichen Führungstreffer: nach längerem Videostudio gaben die Schiris das Tor nicht, Harvey hatte die Scheibe bereits gesichert, als sie ihm Gregoire durch die Beinschoner stocherte. Kurz darauf war der Bozner Torhüter abermals durch eine Direktabnahme von Prokes gefordert. Im ungünstigsten Augenblick – eine Minute vor dem Schlusspfiff – holte sich Dalhuisen eine Bankstrafe wegen Spielverzögerung, auf das weißrote Penalty Killing war wie immer Verlass.

So ging es zum dritten Mal in Folge für Frank & Co. in eine Verlängerung. Nach drei Minuten war das Match zugunsten der Hausherren entschieden: McClure eroberte sich die Scheibe im Wiener Angriffsdrittel, legte mustergültig mit einem präzisen Querpass für Gazley auf der anderen Seite auf und Mr. Overtime sorgte mit einer Direktabnahme für den plötzlichen Tod der Capitals.

Am Sonntag steht bereits Spiel 2 in der österreichischen Hauptstadt auf dem Programm. Spielbeginn ist um 17:30, die Begegnung wird Live auf VB33 übertragen.

HCB Südtirol Alperia – spusu Vienna Capitals 2:1 OT (0:0 – 1:1 – 0:0 – 1:0) – Serie 1:0

Die Tore: 29:23 Nikolaus Hartl (0:1) – 33:57 Brad McClure (1:1) – 63:36 Dustin Gazley (2:1)

Schiedsrichter: Nikolic K./Piragic – Bärnthaler/Zgonc

PIM: 2:2

Torschüsse: 27:25

Zuschauer: 4583