Erneute Niederlage: Owre zerlegt Bozen

Bozen – Dem HCB Südtirol Alperia glückte beim Debüt von Coach Glen Hanlon gegen die Bemer Pioneers Vorarlberg nicht der erwünschte Befreiungsschlag. Während der Angriff endlich wieder Tore erzielte, patzte im heutigen Spiel wieder die Defensivabteilung. Matchwinner für die Hausherren beim Torfestival in der Vorarlberghalle war Topscorer Steven Owre, der die Weißroten fast im Alleingang besiegte und vier Tore zum 5:4 Erfolg seiner Mannschaft beisteuerte. Coach Hanlon hat nun bis zur Begegnung gegen die spusu Vienna Capitals (19:45 Uhr) von kommendem Samstag in der Sparkasse Arena Zeit, die Ideen seiner Mannen zu ordnen.

Das Match.

Comeback von Glen Hanlon auf der weißroten Bank, dem der gesamte Kader zur Verfügung stand. Der Coach stellte die Angriffslinien komplett neu auf wie folgt: Frank/McClure/ Thomas – Halmo/Ford/Miceli – Frigo/Mantenuto/Gazley – Lessio/Alberga/Felicetti, die Defensive hingegen ließ er unverändert.

Die Foxes starteten mit viel Schwung in die Partie und gaben das Tempo vor, nach zwei Minuten prüfte Alberga erstmals Caffi, auf der Gegenseite tankte sich Maier bis vor Svedberg durch, der jedoch klären konnte. Für die Pioneers traf Pastujov nur die Stange, während Owre aus guter Position daneben zielte. Nach acht Minuten klingelte es im Bozner Kasten: Woger führte die Scheibe über links, legte quer für van Nes, dessen Schuss Svedberg zur Seite lenkte, wo der der Goalgetter der Vorarlberger Owre freistand und den Rebound unbehindert einnetzte. Durch diesen Treffer war der Spielfluss der Gäste dahin und die Hausherren kamen besser ins Spiel. Nach einem Versuch von Thomas vom Bullykreis war es wieder Owre, der mit einem schnellen Antrifft die Bozner Defensive in Verlegenheit brachte. Die Weißroten hatten eine gute Möglichkeit durch eine Einzelaktion von Gazley, sein Abschluss war jedoch zu hoch angesetzt.

Die Weißroten kamen entschlossen aus der Kabine, hatten jedoch bei einem Lattenschuss der Hausherren Glück, in Folge scheiterten Halmo und Ford am Goalie der Hausherren, der auch einen Alleingang von Alberga stoppte. In Minute fünf brach Frigo endlich die lange Torsperre der Foxes: er übernahm Volley ein herrliches Zuspiel von hinter dem Tor von McClure, der Jubel war riesengroß. Der Treffer gab den Gästen enormen Auftrieb und sie belagerten zur Mitte des Drittels den gegnerischen Strafraum: zuerst vergaben McClure und Miceli zwei gute Möglichkeiten, bis Vandane von der blauen Linie abzog und Halmo den Rebound zur Bozner Führung eindrückte. Beim ersten Powerplay der Vorarlberger entwischte zuerst Gazley und anschließend das Duo Mantenuto-Frigo, Tor gelang jedoch keines. Dieses fiel jedoch gleich nach Ablauf der Strafe auf der Gegenseite: wieder war es Owre, der einen Distanzschuss von Woger im Slot in die Maschen ablenkte. Zwei Minuten später erzielte der Kandier den Hat-Trick: van Nees schickte ihn auf die Reise, zwei Bozner schauten zu und die Scheibe landete millimetergenau in der langen Ecke.

Wieder starteten die Gäste mit Vollgas in den Schlussabschnitt und wurden nach knapp fünf Minuten belohnt: Powerplay für die Gäste und Halmo vollendete nach 8 Sekunden eine Kombination mit McClure und Ford erfolgreich. Die Hausherren bestraften den Übermut der Talferstädter sofort: 3:1 Konter der Pioneers und wieder war es Owre, der zum vierten Mal an diesem Abend traf. Bozen gab nicht auf und erzielte drei Minuten später den Ausgleich durch Miceli, der allein vor Caffi eiskalt verwandelte. Dies war aber noch nicht alles: beim nächsten Powerplay erzielte Kirichenko mit einem Gewaltschuss die abermalige und endgültige Führung für die Vorarlberger. Zwei Minuten vor dem Schlusspfiff brachte Coach Hanlon den sechsten Feldspieler, Caffi verhinderte mit zwei Glanzparaden gegen Thomas und Teves den Ausgleich der Talferstädter.

Bemer Pioneers Vorarlberg – HCB Südtirol Alperia 5:4 (1:0 – 2:2 – 2:2)

Die Tore: 7:55 Steven Owre (1:0) – 24:59 Luca Frigo (1:1) – 30:13 Mike Halmo (1:2) – 33:07 Steven Owre (2:2) – 35:22 Steven Owre (3:2) – 44:42 PP1 Maike Halmo (3:3) – 45:24 Steven Owre (4:3) – 48:19 Angelo Miceli (4:4) – 51:16 PP1 Clayton Kirichenko (5:4)

Schiedsrichter: Holzer/Nikolic K. – Martin/Sparer

PIM: 2:6

Torschüsse: 29:37

Zuschauer: 1314