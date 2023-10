Erneuter Derbysieg: Rittner Buam jubeln in Sterzing

Sterzing – Die Rittner Buam SkyAlps haben die Derbywoche mit sechs Punkten perfektioniert. Am Samstagabend setzten sich die Blau-Roten gegen das Überraschungsteam des Saisonstarts, die Wipptal Broncos Weihenstephan, mit 4:2 durch und feierten nach dem 3:2 gegen die Unterland Cavaliers den zweiten Derbysieg in Folge.

In der provisorischen Weihenstephan Arena von Sterzing – das richtige Stadion ist im Februar 2021 eingestürzt – gab es von Anfang an ein körperbetontes Spiel zu sehen. Im zweiten Powerplay gingen die Gastgeber nach achteinhalb Minuten in Führung: Nach einem gewonnenen Bully kam der Puck zu Capannelli, der einen Diagonalschuss links neben Furlong im Tornetz versenkte (8.30). Nach dem Rückstand hatten die Buam einige Male die Chance auf den Ausgleich, zuerst durch Giacomuzzi aus spitzem Winkel (13.), dann mit einem Direktschuss von Lang (15.). Die beste Chance für die Rittner gab es kurz vor der Drittelpause zu sehen, als Spinell im Powerplay schön auf Marzolini querlegte, der aber knapp links vorbeischoss (18.).

Die Rittner Buam SkyAlps starteten aggressiv und mit sehr hohem Forechecking in das zweite Drittel, wodurch sie in den ersten Minuten auch spielbestimmend waren. Gefährlich vor das Tor kamen sie aber nur selten. Ganz anders die Gastgeber, die auf Konter lauerten und durch Topatigh (24. und 30.) sowie Capannelli (33.) Furlong auch zu starken Paraden zwangen. In der 35. Minute folgte dann der Ausgleich: Prast behauptete sich im Angriffsdrittel, sein Schuss wurde aber geblockt. Der Puck blieb liegen und der anstürmende Tauferer jagte die Hartgummischeibe mit einem hammerharten Schuss ins Kreuzeck (35.17). Die Broncos hatten aber die passende Antwort parat und kamen durch eine schön ausgespielte Aktion zur erneuten Führung, als Eisendle auf Zecchetto querlegte, der Furlong das Nachsehen gab (37.54).

Davon ließen sich die Buam aber nicht beirren und erzielten in der ersten Minute des Schlussdrittels den Ausgleich. Im Powerplay legte Giacomuzzi auf Insam ab, der direkt ins kurze Kreuzeck traf (40.48). Und es wurde noch besser: Im Vier gegen Vier leistete sich Messner einen haarsträubenden Fehler in der Broncos-Defensive, Julian Kostner schnappte sich den Puck, legte blind auf Spinell ab, der aus kürzester Entfernung nur noch zum 3:2 einschieben musste (46.12). Dank einer großartigen Defensivleistung behaupteten sich die Buam gegen die folgenden Angriffe der Sterzinger. Wenige Minuten vor Spielende kam es zur Vorentscheidung, als sich Öhler toll behauptete, dann auch das Auge für Spinell hatte, der mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 4:2 stellte (55.50). Danach verpasste Öhler alleine vor dem leeren Tor das 5:2 (59.), am Derbysieg änderte das aber nichts mehr.

Wipptal Broncos Weihenstephan – Rittner Buam SkyAlps 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Tore: 1:0 Capannelli (8.30/PP), 1:1 Tauferer (35.17), 2:1 Zecchetto (37.54), 2:2 Insam (40.48/PP), 2:3 Spinell (46.12), 2:4 Spinell (55.50)