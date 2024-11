Ersatzgeschwächter TC Rungg erkämpft sich Remis

Von: mk

Cagliari – Die Damen des TC Rungg Südtirol Kiku zeigen sich trotz großer Verletzungssorgen nach wie vor von ihrer kämpferisch besten Seite: Die Mädels unter der Leitung von Daniele Ceraudo und Karin Knapp erzielen im Rahmen des fünften Spieltags der Serie A1 beim Auswärtsspiel in Cagliari ein 2:2-Unentschieden und bleiben auf diese Weise dank nunmehr zwei Siegen und drei Remis in Kreis 2 der höchsten italienischen Spielklasse ungeschlagen.

Durch den glatten 4:0-Auswärtserfolg der AT Verona Falconeri im Parallelspiel bei Tennis Beinasco ergibt sich einen Matchday vor Schluss eine höchst brisante Tabellensituation: die Südtirolerinnen bleiben mit neun Zählern aufgrund der besseren individuellen Matchbilanz vor den nun punktgleichen Scaligere auf Platz eins, die Sarden lauern mit sieben Punkten allerdings auf Rang drei sowie auf Schlagdistanz.

Vor dem letzten Spieltag am kommenden Sonntag, wo die Rungger Mädels in Verona gastieren und Cagliari Beinasco empfängt, ist für Verena Meliss und Co. somit sowohl eine Play-Off- als auch eine Play-Out-Teilnahme noch möglich. Auf den Outdoor-Courts der Ferieninsel wird der Einsatz der angeschlagenen Angela Maria Fita Boluda riskiert – primär, um taktisch eine bessere Ausgangslage für die Mannschaft zu gewährleisten. Die Spanierin jedoch holt im ersten Einzel einen souveränen Zweisatzerfolg über Jessica Bouzas Maneiro (6:3, 6:2) und stellt auf 1:0 für die Überetscherinnen. Silvia Ambrosio unterliegt Alessandra Mazzola mit 3:6, 3:6, ehe Lara Pfeifer im Duell der Eigengewächse gegen Barbara Dessolis nach einem absoluten Krimi mit 6:2, 3:6, 6:4 die Oberhand behält. Im ebenso dramatischen Doppel müssen sich Ambrosio und Verena Meliss dem Duo der Gastgeberinnen – zum ersten Mal in dieser Spielzeit – mit 6:7(6), 5:7 beugen.

Manuel Gasbarri, der technische Direktor des TC Rungg Südtirol Kiku, zur aktuellen Lage bei seinen Spielerinnen: „Das Unentschieden sitzt uns ein wenig eng, vor allem, weil es uns zwingt, nächste Woche in Verona unbedingt zu punkten, was sehr schwierig werden wird. Das größte Problem nämlich ist das anhaltende Verletzungspech: selbst Silvia Ambrosio, die einzige, die physisch fit war, hat sich gestern [Sonntag in Cagliari, Anm. d. Red.] im Doppel verletzt – somit füllt sich unser Lazarett weiter. Es ist in dieser Hinsicht eine sehr unglückliche Saison, wie ich sie noch nie erlebt habe und, so hoffe ich, nie wieder erleben muss. Ich danke erneut allen Spielerinnen, die die Zähne zusammengebissen und gespielt haben, obwohl es ihnen nicht wirklich gut ging: darunter Angela Fita Boluda – die mit einer auffälligen Bandage sowie unter Schmerzmitteln ein unglaubliches Spiel gemacht hat, dann aber das Doppel nicht mehr bestreiten konnte – aber auch Lara Pfeifer, Verena Meliss und Silvia Ambrosio. Nun wird die Mission Klassenerhalt eine komplizierte, ein wirklich großes Bedauern, denn es hätten wohl ein oder zwei Spielerinnen mehr in guter körperlicher Verfassung gereicht, um komfortabel die Play-Offs zu erreichen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir machen jedenfalls weiter.“

Die Damen des TC Rungg Südtirol Kiku gastieren am Sonntag, den 10. November, im Rahmen des sechsten und letzten Spieltags im Duell „Eins gegen Zwei“ bei der AT Verona Falconeri. Das Hinspiel endete mit einem 3:1-Heimerfolg für die Südtirolerinnen.

ALLE ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK

SERIE A1 DAMEN (KREIS 2), MATCHDAY #5

TC Cagliari – TC Rungg Südtirol Kiku 2:2

Jessica Bouzas Maneiro – Angela Maria Fita Boluda 3:6, 2:6

Alessandra Mazzola – Silvia Ambrosio 6:3, 6:3

Barbara Dessolis – Lara Pfeifer 2:6, 6:3, 4:6

Mazzola/Dessolis – Ambrosio/Verena Meliss 7:6(6), 7:5

Tennis Beinasco – AT Verona Falconeri 0:4

TABELLE

NACH SPIELTAG #5

1. TC Rungg Südtirol Kiku, 9 Punkte, 13-7 Matchbilanz

2. AT Verona Falconeri, 9 Punkte, 12-8 Matchbilanz

3. TC Cagliari, 7 Punkte, 9-11 Matchbilanz

4. Tennis Beinasco, 2 Punkte, 6-14 Matchbilanz

VORSCHAU

AUF SPIELTAG #6 (SO 10/11/24)

TC Cagliari – Tennis Beinasco (Hinspiel 3:1)

AT Verona Falconeri – TC Rungg Südtirol Kiku (Hinspiel 1:3)