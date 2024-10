In Vahrn

Von: luk

Vahrn – Am 12. Oktober fand in Vahrn die erste Südtiroler Fitarco 3D-Bogenschießen Landesmeisterschaft statt. Der Wettbewerb wurde von der Sektion Bogenschießen des ASV Freienfeld mit Unterstützung der Sektion Bogenschießen des SSV Brixen organisiert. Das Event brachte Bogenschützen aus der Region zusammen, die sich in der Disziplin des 3D-Bogenschießens im Wald gemessen haben.

Beim 3D-Bogenschießen wird auf realistisch nachgebildete Tierziele im Wald geschossen. Diese Art des Bogenschießens stellt besondere Anforderungen an Konzentration und Präzision, da die Schützen auf unebenem Gelände und aus unterschiedlichen Entfernungen die Ziele treffen müssen. Bei der Landesmeisterschaft wurde in vier Bogenklassen geschossen: dem traditionellen Langbogen, dem Instinktivbogen, dem Blankbogen und dem technischen Compoundbogen.

Ein besonderer Dank gilt allen Sponsoren, die diese Meisterschaft erst ermöglicht haben, sowie allen Helfern, die zu diesem erfolgreichen Event beigetragen haben. Nach einem spannenden Wettkampf konnten sich folgende Schützen in ihren jeweiligen Alters- und Bogenklassen den Landesmeistertitel sichern:

Sieger (Over 20):

Männlich:

Langbogen: Markus Gargitter, SSV Brixen

Instinktivbogen: Anton Pichler, ASV Freienfeld

Blankbogen: Werner Mölgg, KSV Bogenschützen

Compoundbogen: Aljoscha Kienzl, SC Meran

Weiblich:

Blankbogen: Nadia Eisenstecken, SSV Brixen

Sieger (Under 20):

Männlich:

Compoundbogen: Arthur Kaspar Albin Palla, SC Meran