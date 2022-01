Erster Podestplatz für Doro in dieser Saison

Dritter Platz in Ruhpolding

Ruhpolding – Beim Sprint in Ruhpolding ist die Südtiroler Biathletin Dorothea Wierer heute erstmals in dieser Saison auf das Podest vorgefahren und hat den dritten Platz geholt. Nur die Schwedin Elvira Öberg (1) und die Norwegerin Marte Olsbu Røiseland (2) waren schneller.

Wierer wartete vor allem mit einer guten Schießleistung auf und konnte so viel Boden gut machen. Erst in der Schlussrunde entschied sich laut Sportnews.bz. das Rennen für die Niederrasnerin. Sie fing die zu diesem Zeitpunkt noch vor ihr liegende Dzinara Alimbekava ab und lag am Ende eine halbe Sekunde vor der Weißrussin.

Für Wierer ist es das erste Podium dieser Saison. Ein gutes Omen für die in drei Wochen anstehenden Olympischen Winterspiele in Peking.