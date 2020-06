Erstes Mannschaftstraining im FCS Center absolviert

Eppan/Rungg – Nach der dreimonatigen Zwangspause trainierten die weißroten Profifußballer heute Nachmittag erstmals wieder gemeinsam im Trainingszentrum.

Am heutigen Nachmittag absolvierten Kapitän Hannes Fink & Co. – unter strikter Einhaltung des von der FIGC vorgeschriebenen Gesundheitsprotokolls – das erste Mannschaftstraining nach dem Lockdown. Als Tabellenvierter bereitet sich das Team um Coach Stefano auf die bevorstehenden Playoffs vor. Neben Clubpräsident Walter Baumgartner, der die Profimannschaft auf den Feldern des FCS Center offiziell begrüßte, waren auch Geschäftsführer Dietmar Pfeifer und Sportdirektor Paolo Bravo vor Ort anwesend.

Der Sieger der Playoffs, deren Start für den 1. Juli festgesetzt wurde, sichert sich das vierte und letzte Ticket für die Serie B. Da sich der FC Südtirol vor dem Meisterschaftsabbruch auf dem 4. Tabellenplatz befand, überspringen Vinetot & Co. die erste Playoff-Runde. Weiters sicherte sich der FCS durch die Meisterschaftsplatzierung das Recht, das erste Match der „Post-Season“ zuhause zu bestreiten (5. Juli 2020).

Playoff-Programm:

Kreisinterne Playoffs, zwei Runden: 1. und 5. Juli 2020

Nationale Playoffs, zwei Runden: 9. und 13. Juli 2020

Final Four, Halbfinale und Endspiel: 17. und 22. Juli 2020

Der Sieger jeder Paarung wird in einem einzigen Match ermittelt.

Der FCS und AVIS gemeinsam für den Weltblutspendetag

Eine Delegation des FC Südtirol nimmt morgen an der von AVIS Bozen einberufenen Pressekonferenz für den Weltblutspendetag teil. Dieser besondere Tag wurde im Jahr 2004 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ins Leben gerufen. Zu Ehren des österreichischen Nobelpreisträgers Karl Landsteiner, Entdecker der Blutgruppen, wird der Weltblutspendetag am 14. Juni begangen (Geburtstag des Biologen).

Der FC Südtirol ist seit einigen Monaten Partner von AVIS Südtirol. Gemeinsam wird versucht, die Tätigkeit der ehrenamtlichen und freiwilligen Blutspender hervorzuheben und die Wichtigkeit des Blutspendens zu unterstreichen. Die Pressekonferenz findet am morgigen Freitag um 10.30 Uhr im Wintergarten des Bozner Krankenhauses statt.