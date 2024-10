Erstes Rossi-Saisontor bei Minnesota-Sieg

Von: apa

Österreichs Eishockey-Stürmer Marco Rossi hat sein erstes Tor in der laufenden NHL-Saison erzielt. Mit den Minnesota Wild gewann der Vorarlberger am Dienstag (Ortszeit) das Gastspiel bei den St. Louis Blues mit 4:1. Rossi stand im vierten Saisonspiel seines Teams fast 17 Minuten auf dem Eis und erzielte im Schlussdrittel den Treffer zum 3:1 (41.). Für Minnesota war es der bisher zweite Sieg im NHL-Grunddurchgang, nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge.

Für Minnesota trafen außerdem Ryan Hartman im Powerplay (4.), Jakub Lauko per Shorthander (8.) und Filip Gustavsson kurz vor dem Ende ins leere Tor (60.). Den einzigen Treffer der Gastgeber aus Missouri erzielte Mathieu Joseph (51.). Bei Minnesota fehlten Verteidiger und Kapitän Jared Spurgeon und Center Joel Eriksson Ek verletzt.

Rossi ist Österreichs einziger Profi in der stärksten Eishockey-Liga der Welt. Der 23-Jährige hat in den bisherigen vier Saisonspielen neben seinem ersten Treffer auch bereits drei Assists beigesteuert.