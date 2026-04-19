„Es wird eine großartige Tour of the Alps“

Von: ka

Innsbruck (A) – Bei der Pressekonferenz am Vortag haben der australische Titelverteidiger, der Kolumbianer von INEOS und die italienische Hoffnung ihre Ambitionen und Prognosen im Hinblick auf die Jubiläumsausgabe der „Tour of the Alps” nicht verhehlt. Morgen findet die erste Etappe mit Start und Ziel in Innsbruck statt. Die Live-Übertragung beginnt um 13:30 Uhr und dauert zwei Stunden. In Italien ist sie auf Raisport und Eurosport zu sehen.

Nur noch wenige Stunden, dann beginnt die Jubiläumsausgabe der Tour of the Alps. Das von Sport Alto Garda organisierte Radsportevent, das in diesem Jahr zehn Jahre seit der Unterzeichnung des euroregionalen Protokolls feiert, erlebte am Sonntag, den 19. April, in Innsbruck einen intensiven Tag vor dem Start – mit den vorbereitenden Abläufen und der Teampräsentation.

Wie üblich fand am Sonntag vor der ersten Etappe – 144,3 km mit Start und Ziel auf dem Rennweg, im Herzen der Tiroler Landeshauptstadt – auch die Pressekonferenz mit drei der großen Namen dieser 49. Ausgabe statt: dem Kolumbianer Egan Bernal (INEOS-Grenadiers), dem Italiener Giulio Pellizzari (RedBull-BORA-hansgrohe) und dem Titelverteidiger, dem Australier Michael Storer (Tudor Pro Cycling). Aufgrund einer Flugverspätung auf dem Weg nach Innsbruck konnte der Brite Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling) nicht an der Pressekonferenz teilnehmen, fehlte jedoch nicht auf der Bühne der Teampräsentation gemeinsam mit seinem Pinarello-Q36.5-Team.

Bernal, Pellizzari und Storer äußerten mit unterschiedlichen Nuancen ihre Begeisterung für die Tour of the Alps. Der Kolumbianer kehrt neun Jahre nach seiner letzten Teilnahme zurück, als er bei der allerersten Ausgabe des neuen euroregionalen Zyklus 2017 das Weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers gewann. Der Fahrer aus den Marken zeigte hingegen genau bei der #TotA vor drei Saisons erstmals einem breiten Publikum sein Talent; für den Australier bedeutete das Rennen im vergangenen Jahr den endgültigen Durchbruch.

„Die Tour of the Alps ist ein Rennen, das mir gefällt und das ich immer versuche, in meinen Kalender aufzunehmen“, erklärte Michael Storer. „In diesem Jahr habe ich noch keine großen Resultate erzielt, aber ich habe mich sehr gut vorbereitet und hoffe, so konkurrenzfähig zu sein wie bei der vergangenen Ausgabe. 2025 war die Tour of the Alps der schönste Moment meiner Saison, vielleicht meiner ganzen Karriere, zusammen mit dem dritten Platz bei der Lombardei-Rundfahrt. Ich glaube, dass uns in 48 Stunden die Etappe ins Martell die Wahrheit über die Ambitionen für diese Tour of the Alps sagen wird.“

Fast ein Jahrzehnt nach seinem ersten Auftritt bei der Euregio-Rundfahrt, als er sich unter Gianni Savio in der Weltelite des Radsports einen Namen machte, kehrt Egan Bernal zur Tour of the Alps zurück. Nach dem Gewinn des kolumbianischen Meistertitels im Februar hat er dieses Rennen für seine Rückkehr in den Wettkampf gewählt.

„Neun Jahre sind vergangen, aber ich habe hervorragende Erinnerungen: Die Organisation der #TotA ist großartig“, erklärte der Sieger der Tour de France 2019 und des Giro d’Italia 2021. „Ich habe viel in der Höhe in Kolumbien trainiert und bin neugierig, meinen Zustand zu überprüfen. Nach dem Knieproblem zu Saisonbeginn habe ich es vorgezogen, mich zu Hause vorzubereiten, und ich werde versuchen, mich Etappe für Etappe zu steigern. Ziele? Wenn man eine Startnummer trägt, fährt man immer auf Sieg: Ich werde alles geben. Auch für mich wird das Martelltal die anspruchsvollste Etappe sein, aber ich muss von Tag zu Tag denken, um das Bestmögliche zu erreichen.“

Die italienischen Hoffnungen ruhen auf dem Fahrer aus den Marken Giulio Pellizzari, der eine Durststrecke beenden soll, die seit 2013 andauert, als Vincenzo Nibali den Giro del Trentino gewann.

„Für mich ist es ein besonderes Rennen: Jedes Jahr bitte ich darum, teilnehmen zu dürfen, weil es eine hervorragende Annäherung an den Giro d’Italia darstellt. Seit Nibali im Jahr 2013 hat kein Italiener mehr die oberste Stufe des Podiums erreicht: Der Nächste zu werden, hätte eine große Bedeutung. Es ist ein Rennen, bei dem ich meinen Wert am Berg zeigen kann: Wahrscheinlich ist es unter diesem Aspekt die anspruchsvollste Veranstaltung. Nach einer Lehrsaison, in der ich sehr viel gelernt habe, gibt mir das Team in diesem Jahr schöne Möglichkeiten, mein eigenes Rennen zu fahren. Und mit uns wird auch Lorenzo Finn dabei sein, der Raum haben wird, seinen Wert zu zeigen.“

Und unter den Namen der Favoriten am Vortag waren sich die drei Athleten einig, den Niederländer von INEOS Grenadiers, Thymen Arensman, bereits Zweitplatzierter 2025, zu nennen: ein weiterer Anwärter, den man im Auge behalten sollte.

MORGEN IN INNSBRUCK DIE ERSTE ETAPPE

Morgen, Montag, den 20. April, steht die Auftaktetappe über 144,3 km mit Start und Ziel in Innsbruck auf dem Programm.

Die Etappe sieht einen schnellen Beginn im Inntal vor, gefolgt von einem 24-km-Rundkurs, der zweimal zu absolvieren ist, mit dem sanften Anstieg Richtung Mieminger Plateau.

Nach dem Rundkurs geht’s für das Fahrerfeld zurück nach Innsbruck, wo eine weitere doppelt zu fahrende Schleife ansteht. Auf dem 18 Kilometer langen Abschnitt sticht die Rampe nach Götzens besonders ins Auge: Diese ist vier Kilometer lang, im Schnitt sieben Prozent steil und beinhaltet im Mittelteil sogar Passagen mit zweistelligen Steigungswerten.

Im Anschluss an diese selektive Rampe folgt eine schnelle Abfahrt nach Kematen, die von einem kurzen Gegenanstieg nach Axams inklusive Zwischensprint und Zeitgutschriften unterbrochen wird. Die finalen 20 Kilometer führen erneut zurück nach Innsbruck, wo die Etappe im Stadtzentrum auf dem Rennweg endet, bereits Schauplatz der WM 2018, als Alejandro Valverde zum Weltmeister gekrönt wurde.

DAS EUROREGIONALE ABENTEUER GEHT WEITER

Vor dem Start der Etappe (11.45 Uhr) ist ein feierlicher Moment zum zehnjährigen Bestehen des Projekts Tour of the Alps sowie zur Erneuerung des euroregionalen Protokolls für die kommenden zehn Jahre vorgesehen: Anwesend sein werden der Tiroler Landeshauptmann und turnusmäßige Präsident der Euregio Anton Mattle, der Landeshauptmann der Autonomen Provinz Bozen Arno Kompatscher sowie der Vizepräsident der Autonomen Provinz Trient Achille Spinelli.

EINE GLOBALE MEDIENPRÄSENZ

Die Tour of the Alps bestätigt sich als Veranstaltung von weltweiter Bedeutung mit einer Rekordabdeckung, die nahezu alle Länder der Welt erreicht.

Rai und ORF werden die Referenzsender in Italien, San Marino bzw. Österreich sein, gemeinsam mit Eurosport, das das Signal im gesamten europäischen Kontinent und in ganz Asien auch über die Kanäle HBO Max/Discovery+ sowie TNT Sports für das Vereinigte Königreich verbreiten wird. FloSports überträgt die Veranstaltung in den Vereinigten Staaten und Kanada, während X-Sports Bezugspunkt für das brasilianische Publikum sein wird.

Die #TotA wird auch auf den Frequenzen von L’Equipe TV übertragen, das die Veranstaltung in Frankreich sowie in den Fürstentümern Monaco und Andorra ausstrahlen wird, und in Israel dank des Senders Sports5. EBU News wird Bilder der Tour of the Alps in Nachrichtensendungen in ganz Europa zeigen, ebenso wie NOS in den Niederlanden.

Zur großen Zahl internationaler Sender kommt das Live-Streaming auf dem Youtube-Kanal „Age of Sports“ von Infront hinzu, der die Veranstaltung in Afrika, in Südamerika (mit Ausnahme Brasiliens), in Ozeanien und in einigen asiatischen Ländern, Vietnam, Indonesien, Philippinen und Malaysia, übertragen wird.

Die Tour of the Alps wird täglich von 13.30 bis 15.30 Uhr live übertragen, mit Ausnahme der dritten Etappe am Mittwoch, den 22. April, die von 12.30 bis 14.30 Uhr ausgestrahlt wird.