Zum Euregio Sport Camp 2020 in Mals kann man sich ab Montag anmelden. Foto: Südtiroler Landesverwaltung.

Mals – Südtirol ist in diesem Sommer Gastgeber des Euregio Sport Camps für sportbegeisterte Jugendliche der Jahrgänge 2006, 2007 und 2008. Es findet vom 12. bis 19. Juli in Mals im Vinschgau statt.

60 sportbegeisterte Jugendliche zwischen zwölf und 14 Jahren aus den Ländern der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino haben auch in diesem Sommer wieder die Gelegenheit, im Euregio Sport Camp gemeinsam verschiedene Sportarten auszuüben und beim sportlichen Austausch neue Freunde zu gewinnen. Diesmal findet das Sport Camp in der Sportoberschule in Mals im Vinschgau statt.

In der Woche vom 12. bis zum 19. Juli stehen beim Euregio Sport Camp 2020 Sport und Abenteuer im Mittelpunkt. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf die Leichtathletik gelegt. Außerdem werden viele verschiedene Ausgleichssportarten praktiziert. Stolpersteine, wie beispielsweise Sprachbarrieren, werden durch gemeinsame Erfahrungen und durch die Unterstützung von Trainerinnen und Trainern in den jeweiligen Muttersprachen Deutsch und Italienisch aus dem Weg geräumt.

Gemeinsame Ausflüge und Bergwanderungen runden das abwechslungsreiche Programm ab, unter anderem wird ein 3-D-Bogenschießen am Erlebnisberg Watles angeboten. Die Kosten für die gesamte Woche im Euregio Sport Camp belaufen sich auf 150 Euro, Betreuung, Unterkunft und Verpflegung inklusive.

Das Büro der Europaregion ersucht interessierte Eltern, ihre Kinder über das Online-Formular auf der Homepage http://www.europaregion.info/ sportcamp anzumelden. Anmeldungen sind ab Montag, 3. Februar, 9.00 Uhr möglich. Sollte die Anzahl der Anmeldungen die verfügbaren Plätze übersteigen, kommt ein Auswahlsystem zur Anwendung. Die Kriterien hierfür werden gegebenenfalls auf der Homepage veröffentlicht.