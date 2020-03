EUROPEADA auf 2021 verschoben

Bozen – Die Europeada, die Fußball-Europameisterschaft der autochthonen, nationalen Minderheiten, sollte eigentlich zwischen dem 20. bis zum 28. Juni bei der Sprachminderheit der Sorben in Kärnten stattfinden. Aufgrund des epidemiologischen Notstands COVID-2019 hat das Präsidium der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen (FUEN) als Veranstalter entschieden, das Turnier auf 2021 zu verschieben. „Die Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus und die Gesundheit aller Beteiligten haben oberste Priorität und deswegen haben wir beschlossen, das Turnier um ein Jahr zu verschieben“, sagt FUEN-Vizepräsident Daniel Alfreider. Auch weitere zwei Veranstaltungen hat die FUEN wegen der aktuellen Situation verschoben und zwar das Jahrestreffen der AG Bildung in Flensburg und das Jugendtreffen der AGDM in Berlin.

Von: luk