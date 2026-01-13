Aktuelle Seite: Home > Sport > Ex-Profi Carrick betreut Manchester United bis Sommer
Ex-Profi Carrick betreut Manchester United bis Sommer

Dienstag, 13. Januar 2026 | 20:50 Uhr
APA/APA/AFP/OLI SCARFF
Von: APA/Reuters

Michael Carrick betreut Manchester United bis Saisonende interimistisch als Cheftrainer. Dementsprechende Medienberichte bestätigte der Club am Dienstagabend. Die “Red Devils” hatten sich in der Vorwoche vom Portugiesen Ruben Amorim getrennt, als Kandidat für den Posten ab Sommer gilt bei den Buchmachern auch der aktuelle Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner.

Nach Amorims Aus sprang U18-Trainer Darren Fletcher bei den Profis ein, ein Sieg war dem Schotten in den Partien gegen Burnley (2:2) und im FA Cup gegen Brighton (1:2) nicht vergönnt. Der 44-jährige Carrick war als Trainer bis vergangenen Sommer bei Zweitligist Middlesbrough tätig. Sein erstes Spiel als Betreuer der “Red Devils” ist das Heim-Derby gegen Manchester City am Samstag. Schon einmal ist Carrick bei seinem Ex-Arbeitgeber (464 Pflichtspiele für United) interimistisch eingesprungen: nach dem Aus von Ole Gunnar Solskjaer 2021. Der Norweger soll der zweite Kandidat auf den Übergangsjob gewesen sein.

Glasners Vertrag läuft aus

Glasners Vertrag bei Crystal Palace läuft im Sommer aus. Die Gespräche über eine Verlängerung beim FA-Cup-Sieger der Vorsaison scheinen aktuell zu stagnieren. “In den kommenden Wochen werden wir intensiver darüber sprechen”, sagte Glasner in der Vorwoche. Der Oberösterreicher soll nicht der einzige Kandidat sein, den Manchester United ins Auge gefasst hat. Genannt wurden auch Marseille-Trainer Roberto de Zerbi oder der aktuelle englische Teamchef Thomas Tuchel.

