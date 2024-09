F1-Fahrer Ricciardo bei RB durch Lawson ersetzt

Von: APA/Reuters/dpa

Formel-1-Pilot Daniel Ricciardo wird bei den Racing Bulls mit sofortiger Wirkung und bis Jahresende von Liam Lawson ersetzt. Die allgemein bereits erwartete Rochade gab der Rennstall am Donnerstag bekannt. Der Australier war im vergangenen Jahr in Ungarn bei AlphaTauri ins Cockpit zurückgekehrt und blieb auch dieses Jahr an Bord. Ricciardo werde “immer einen besonderen Platz in der Red Bull-Familie einnehmen”, hieß es in einer Dankesbotschaft des italienischen Teams auf X.

Für Lawson ist es das erste Engagement als Stammfahrer in der Formel 1. Der 22-jährige Neuseeländer gehört schon länger zum Red-Bull-Nachwuchsprogramm. Sein Formel-1-Debüt hatte er 2023 in den Niederlanden für AlphaTauri gegeben, als er für den verletzten Ricciardo übernahm. “Er kennt das Team bereits gut. Er ist für uns letztes Jahr gefahren und hat dem Druck unter schwierigen Umständen standgehalten, daher wird es ein natürlicher Übergang sein”, sagte RB-Teamchef Laurent Mekies.

Ricciardos Zeit in der Formel 1 dürfte hingegen endgültig abgelaufen sein. “Ich habe mein Bestes gegeben, aber das märchenhafte Happy End ist nicht eingetreten”, erklärte der 35-Jährige zuletzt in Singapur. “Ich muss aber auch auf das zurückblicken, was ich erreicht habe in 13 Jahren, und ich bin stolz darauf.”

Ricciardo hatte 2011 sein Formel-1-Debüt bei HRT gegeben. Er fuhr 2014 bis 2018 bei Red Bull, zunächst ein Jahr an der Seite des viermaligen Weltmeisters Sebastian Vettel. Nach Engagements bei Renault und McLaren ersetzte er im Sommer 2023 den Niederländer Nyck de Vries beim Schwesterteam AlphaTauri und hoffte auf eine Chance, wieder für Red Bull Racing zu fahren. Das erfüllte sich für den Mann aus Perth nicht, der privat mit Heidi Berger, einer Tochter von Gerhard Berger, liiert ist.

In Singapur bestritt Ricciardo seinen 257. Formel-1-Grand-Prix und stellte sich nochmals in den Dienst der Red-Bull-Mannschaft, indem er McLaren-Pilot Lando Norris die schnellste Runde abluchste. Somit konnte der Engländer keinen weiteren Punkt bei seiner WM-Aufholjagd nach Max Verstappen verbuchen. Für 2025 hat nur noch Sauber ein freies Cockpit, dieses dürfte wohl Valtteri Bottas bekommen.