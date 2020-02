Faschingsparty in der Eishalle

Brixen – In der Brixner Eishalle fand am Rosenmontag eine tolle Faschingsparty statt. Mehr als 100 Kinder und einige mutige Erwachsene trudelten verkleidet in die Eishalle. Von 14.00 bis 16.30 wurden die verkleideten Kinder von den Trainern der Sektion Eiskunstlauf zu Spielen und Tänzen animiert, die Kleinsten wurden von den Trainern in ihren ersten Schritten auf dem Eis begleitet. Dazu gab es Faschingskrapfen, tolle Musik und jede Menge Spaß. Die zwei schönsten Masken wurden prämiert.

Unterstützt wurde die von der Sektion Eiskunstlauf organisierte Veranstaltung von der Gemeinde Brixen.