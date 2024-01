Fataler Sturz: Ski-Superstar Kilde mit Heli ins Krankenhaus geflogen

Dramatischer Vorfall: Ski-Superstar Aleksander Aamodt Kilde (31) erleidet schweren Sturz in der Lauberhorn-Abfahrt und wird nach intensiver Behandlung mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus transportiert.

Kilde verlor im Ziel-S die Kontrolle, prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen den Fangzaun, wobei sein rechter Ski stark verbogen wurde. Minutenlang lag der Athlet reglos im Schnee, wurde am rechten Bein behandelt und anschließend per Hubschrauber ausgeflogen. Das Rennen musste für etwa eine halbe Stunde unterbrochen werden.

Der Lauberhorn-Sieger von 2022 und 2023 hat sich laut ORF-Informationen einen offenen Unterschenkelbruch zugezogen. Bestätigt sich das, dürfte das das vorzeitige Saison-Aus für den Norweger sein.

Bereits in den vorangegangenen Kurven hatte sich der Sturz des durch eine Erkältung geschwächten Kilde angedeutet. Dieser Vorfall markierte den dritten schweren Sturz an diesem Rennwochenende in Wengen.

Beim ersten Rennen, der nachgeholten Abfahrt für das ausgefallene Rennen in Beaver Creek, hatte sich der Schweizer Marco Kohler (26) schwer verletzt. Am Freitag traf es Kombinations-Weltmeister Alexis Pinturault (32) im Super-G, der einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie erlitt und die Saison für sich beenden muss.