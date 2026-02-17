Favoritensiege im Eishockey-Play-off um Top 8 bei Olympia

Von: APA/dpa/sda

Die Play-off-Spiele um die Viertelfinalteilnahme im olympischen Eishockey-Turnier haben am Dienstag in Mailand Favoritensiege der Schweiz, Deutschlands, Tschechiens und Schwedens gebracht. Die Schweizer spielen nach einem 3:0 gegen Italien am Mittwoch gegen Titelverteidiger Finnland um das Semifinale, die Deutschen nach einem 5:1 gegen Frankreich gegen die Slowakei, Tschechien nach einem 3:2 gegen Dänemark gegen Kanada und Schweden nach einem 5:1 gegen Lettland gegen die USA.

Die Schweizer gingen gegen den Olympia-Gastgeber durch Philipp Kurashev (2.) und Roman Josi (11./PP) schnell 2:0 in Führung. Nico Hischier fixierte den Endstand (46.). Beim Sieg von Tschechien wiederum gab es alle Tore im Mitteldrittel zu sehen. Martin Necas brachte den Favoriten in Front (26.), die restlichen Treffer fielen binnen gut acht Minuten. Alexander True glich aus (30.), ehe David Kampf (31.) und Roman Cervenka (32.) mit einem Doppelschlag auf 3:2 stellten. Nach dem durch Nick Olesen erzielten Anschlusstreffer (38.) blieb die Partie bis zur Schlusssirene spannend.

Für das mit sieben NHL-Stars außergewöhnlich gut besetzte deutsche Team schossen Kapitän Leon Draisaitl (4./PP), Frederik Tiffels (11.), JJ Peterka (19.), Joshua Samanski (48./PP) und Nico Sturm (60./EN) die Tore. Vor der Pflichtaufgabe in der ersten K.o.-Runde war es zu einer teaminternen Aussprache gekommen. Die beiden Niederlagen gegen Lettland (3:4) und die USA (1:5) hatten zu großer Unzufriedenheit in der Olympia-Auswahl geführt. Für die Schweden scorten Adrian Kempe (11.), Gabriel Landeskog (12.), Filip Forsberg (28.), Mika Zibanejad (46.) und William Nylander (54.).