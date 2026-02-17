Aktuelle Seite: Home > Sport > Favoritensiege im Eishockey-Play-off um Top 8 bei Olympia
Tschechien gegen Dänemark war eine enge Angelegenheit

Favoritensiege im Eishockey-Play-off um Top 8 bei Olympia

Dienstag, 17. Februar 2026 | 23:37 Uhr
Tschechien gegen Dänemark war eine enge Angelegenheit
APA/APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV
Schriftgröße

Von: APA/dpa/sda

Die Play-off-Spiele um die Viertelfinalteilnahme im olympischen Eishockey-Turnier haben am Dienstag in Mailand Favoritensiege der Schweiz, Deutschlands, Tschechiens und Schwedens gebracht. Die Schweizer spielen nach einem 3:0 gegen Italien am Mittwoch gegen Titelverteidiger Finnland um das Semifinale, die Deutschen nach einem 5:1 gegen Frankreich gegen die Slowakei, Tschechien nach einem 3:2 gegen Dänemark gegen Kanada und Schweden nach einem 5:1 gegen Lettland gegen die USA.

Die Schweizer gingen gegen den Olympia-Gastgeber durch Philipp Kurashev (2.) und Roman Josi (11./PP) schnell 2:0 in Führung. Nico Hischier fixierte den Endstand (46.). Beim Sieg von Tschechien wiederum gab es alle Tore im Mitteldrittel zu sehen. Martin Necas brachte den Favoriten in Front (26.), die restlichen Treffer fielen binnen gut acht Minuten. Alexander True glich aus (30.), ehe David Kampf (31.) und Roman Cervenka (32.) mit einem Doppelschlag auf 3:2 stellten. Nach dem durch Nick Olesen erzielten Anschlusstreffer (38.) blieb die Partie bis zur Schlusssirene spannend.

Für das mit sieben NHL-Stars außergewöhnlich gut besetzte deutsche Team schossen Kapitän Leon Draisaitl (4./PP), Frederik Tiffels (11.), JJ Peterka (19.), Joshua Samanski (48./PP) und Nico Sturm (60./EN) die Tore. Vor der Pflichtaufgabe in der ersten K.o.-Runde war es zu einer teaminternen Aussprache gekommen. Die beiden Niederlagen gegen Lettland (3:4) und die USA (1:5) hatten zu großer Unzufriedenheit in der Olympia-Auswahl geführt. Für die Schweden scorten Adrian Kempe (11.), Gabriel Landeskog (12.), Filip Forsberg (28.), Mika Zibanejad (46.) und William Nylander (54.).

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Kommentare
90
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Kommentare
43
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Kommentare
42
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Norditalien versinkt unter plötzlicher Winterrückkehr
Kommentare
28
Norditalien versinkt unter plötzlicher Winterrückkehr
Ist es ein Wolf oder ein Hund? 
Kommentare
25
Ist es ein Wolf oder ein Hund? 
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 