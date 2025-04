FC Barcelona folgt Real mit 1:0 bei Atletico ins Cupfinale

Von: apa

Der FC Barcelona ist Real Madrid ins Finale des spanischen Fußball-Cups gefolgt. Die Katalanen setzten sich am Mittwochabend im Halbfinal-Rückspiel bei Atletico Madrid mit 1:0 durch. Ferran Torres traf nach Zuspiel von Jungstar Lamine Yamal (27.). Das Hinspiel hatte 4:4 geendet. Tabellenführer Barca und Titelverteidiger Real mit ÖFB-Star David Alaba liefern einander auch in der Meisterschaft ein enges Titelrennen. Der “Clasico” im Cupfinale steigt am 26. April in Sevilla.

Mit bisher 31 Titeln ist Barcelona Rekordcupsieger. Real hat die Copa del Rey bisher 20-mal gewonnen. Die Madrilenen waren am Vorabend durch ein 4:4 nach Verlängerung gegen Real Sociedad (Hinspiel 1:0) ins Endspiel eingezogen. Alaba erzielte dabei ein Eigentor und wurde ausgewechselt.