FC Barcelona gewinnt mit 4:1 bei Girona auch 5. Ligaspiel

Von: apa

Der Siegeslauf des FC Barcelona unter Trainer Hansi Flick geht weiter. Die Katalanen behielten am Sonntag beim FC Girona mit 4:1 die Oberhand und schrieben damit auch im fünften Saisonspiel in der spanischen Fußball-Meisterschaft voll an. Der Vorsprung auf die beiden Verfolger Real Madrid (David Alaba) und Villarreal beträgt somit auch nach der 5. Runde vier Punkte. Jungstar Lamine Yamal gelang ein Doppelpack (30., 37.), danach trafen auch Dani Olmo (47.) und Pedri (64.).

Cristhian Stuani (80.) gelang noch eine Ergebniskorrektur. Sechs Minuten später wurde aufseiten der Gäste “Joker” Ferran Torres noch ausgeschlossen.