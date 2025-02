FC Bayern legt mit 3:0 gegen Werder vor

Von: apa

Der FC Bayern hat seinen Vorsprung zum Auftakt der 21. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga ausgebaut. Die in der Tabelle nun vorerst neun Punkte vor Bayer Leverkusen liegenden Münchner siegten am Freitagabend gegen Werder Bremen mit 3:0. Nach einer torlosen ersten Spielhälfte traf Harry Kane per Elfmeter (56.). Nachdem Leroy Sané (82.) erhöht hatte, legte Kane mit seinem 21. Saisontor tief in der Nachspielzeit erneut vom Elferpunkt zum Endstand nach.

Bei den personell geschwächten Bremern fehlten u.a. der gesperrte Kapitän Marco Friedl oder der angeschlagene Romano Schmid (muskuläre Probleme). Marco Grüll spielte bei den Gästen durch. Bei den Bayern kam Konrad Laimer rund 20 Minuten vor Schluss ins Spiel. Leverkusen ist am Samstag beim VfL Wolfsburg im Einsatz. Eine Woche später kommt es dann in der BayArena zum Topduell mit den Bayern.