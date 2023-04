FC Südtirol auf der Titelseite des Sportjahrbuchs 2022

Bozen – Nicht nur die vielen sportlichen Höhepunkte des vergangenen Jahres dokumentiert das Sportjahrbuch 2022, das Landeshauptmann Kompatscher heute gemeinsam mit dem FC Südtirol vorgestellt hat.

Im Trainingslager des FC Südtirol in Rungg in der Gemeinde Eppan hat heute (21. April) Landeshauptmann und Sportlandesrat Arno Kompatscher zusammen mit dem Kapitän der Weißroten, Fabian Tait, das Südtiroler Sportjahrbuch 2022 vorgestellt. Ort und Partner der Vorstellung waren nicht zufällig gewählt: Die Titelseite der neuen Sportchronik ist nämlich dem FCS gewidmet, der in der vergangenen Saison mit dem Aufstieg in die Serie B den größten Erfolg in der Südtiroler Fußballgeschichte gefeiert hat.

Alle sportlichen Highlights auf einen Blick

In der Sportchronik 2022 geht es aber natürlich nicht nur um Fußball, das Sportjahrbuch fasst alle sportlichen Highlights des vergangenen Jahres in Wort und Bild zusammen, von den fünf Olympiamedaillen in Peking – Dominik Fischnaller im Rodeln, Dorothea Wierer im Biathlon Sprint und Nadia Delago in der Abfahrt mit Bronze, Omar Visintin im Snowboardcross mit Bronze und Silber im Doppelpack, dem doppelten Weltmeistertitel von Simone Giannelli im Volleyball und den vielen weiteren Podestplätzen in verschiedenen Disziplinen bei Welt- und Europameisterschaften bis hin zur erneuten Titelverteidigung der Südtiroler Fußballer bei der Europeada in Kärnten, zum Double-Italienpokal plus Italienmeisterinnen-Titel der Brixner Handballerinnen, zum fünften Platz des Para-Eishockey-Teams mit gleich sieben Südtiroler Athleten im paralympischen Turnier in Peking und den vielen weiteren wertvollen Resultaten Südtiroler Mannschaften. Hinzu kommen natürlich die großen internationalen Veranstaltungen, die auch 2022 wieder das Organisationstalent des Südtiroler Sports unter Beweis gestellt haben.

Sport als Lebensschule

“Das Sportjahrbuch 2022 zeigt einmal mehr auf, welch erfolgreiches Sportland Südtirol ist, mit einzigartigen Athletinnen und Athleten, die mit Einsatz, Ehrgeiz, Wettkampfgeist, Fleiß und Disziplin aber auch Verzicht große Leistungen erbringen und Vorbilder für Groß und Klein sind”, sagte heute Landeshauptmann Kompatscher, der allen seine Anerkennung aussprach, die solche Leistungen möglich machten: von der Familie über die Vereine bis hin zu den Medien, denn “der Sport ist eine Lebensschule”.

“…immer auf das Ziel hinarbeiten”

FCS-Kapitän Fabian Tait zeigte sich erfreut darüber, dass das Titelbild des Südtiroler Sportjahrbuchs dem FC Südtirol gewidmet ist. Der Leistung seiner Mannschaft in der vergangenen Saison komme große Bedeutung zu, erklärte Tait: “Das Geheimnis besteht darin, immer an die Ziele zu glauben, die man sich setzt, sowohl in guten als auch in schlechten Momenten, und immer auf dieses Ziel hinzuarbeiten, Tag für Tag. Nur so kann man große Erfolge erzielen.” Und Hannes Fink, Kapitän jener Mannschaft, die am 24. April in Triest den historischen Aufstieg in die Serie B geschafft hat, pflichtete bei: “Ich bin stolz darauf, Kapitän dieser Mannschaft gewesen zu sein. Das Foto der Mannschaft auf der Titelseite des Jahrbuchs zu sehen, ist eine Freude für alle, die immer an dieses Projekt geglaubt haben”.

Neben dem Landeshauptmann und dem FC Südtirol waren heute in Rungg auch der Vizebürgermeister von Eppan, Massimo Cleva, der Direktor im Landesamt für Sport, Armin Hölzl, und Stellvertreterin Laura Savoia sowie zahlreiche Präsidenten und Funktionäre der Sportverbände und Sportvereine anwesend.

Das dreisprachige Sportjahrbuch 2022 wird vom Landesamt für Sport herausgegeben und wurde von der Agentur “hkMedia” redaktionell betreut. Es kann auf der Website des Landes zum Thema Sport (www.provinz.bz.it/sport) interaktiv durchgeblättert und als PDF heruntergeladen werden. Die Druckversion des Buches kann kostenfrei im Amt für Sport (sport@provinz.bz.it) angefordert werden.