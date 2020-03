FC Südtirol: Fußball-Stopp

Bozen – Es ist ganz klar, dass sich auch die Welt des Fußballs in Pandemiezeiten an Regeln halten muss und eine COVID-19-bedingte Pause einlegt. Die Gesundheit der Bevölkerung ist wichtiger und die Arbeit der Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger sollte nicht fahrlässig durch unüberlegte Handlungen sabotiert werden. Alle an einem Strang ziehen, heißt es jetzt mehr denn je – auch im Fußball.

Aufgrund des aktuellen COVID-19-Ausnahmezustands hat der FC Südtirol beschlossen, dass die Aktivität der Profimannschaft und des Jugendsektors bis auf Weiteres eingestellt bleibt. Die Wiederaufnahme der Tätigkeit wird im Einklang mit den Vorschriften der Behörden und der Lega Pro erfolgen.

Das Büro des FC Südtirol bleibt weiterhin für die Öffentlichkeit geschlossen. Die Funktionäre und Mitarbeiter können jedoch telefonisch (0471 266053) oder per Mail kontaktiert werden.

Der FC Südtirol teilt mit, dass alle Spieler, Trainer und Mitarbeiter des Vereins wohl auf sind und sich strikt an die geltenden Anordnungen halten. In diesen schwierigen Tagen drückt die weißrote Familie allen im Gesundheitswesen tätigen Menschen fest die Daumen. Letztere leisten seit Wochen Außergewöhnliches und schenken der Gesellschaft Hoffnung für die Zukunft.

#südtirolhältzusammen