FC Südtirol gegen Frosinone: Auf Punktejagd vor heimischem Publikum

Von: mk

Bozen – Am Mittwoch, den 30. Oktober bietet sich dem FC Südtirol die perfekte Gelegenheit, die jüngste Niederlage in Catanzaro abzuhaken. Im Rahmen des 11. Spieltags der Serie B und der zweiten „Englischen Woche“ der Meisterschaft trifft das Team von Trainer Federico Valente zuhause auf Frosinone. Spielbeginn im Bozner Drusus-Stadion ist um 19.30 Uhr.

Nach den beiden Niederlagen gegen Pisa und Catanzaro strebt der FC Südtirol wichtige Punkte für die Tabelle an. Die Weißroten rangieren derzeit mit zwölf Zählern – punktegleich mit Bari, Catanzaro, Reggiana und Mantova – auf dem zehnten Tabellenplatz. Den bislang letzten Heimsieg gab es am 24. August, als die Mannschaft einen spektakulären 3:2-Erfolg gegen Salernitana feiern konnte. Daniele Casiraghi und Co werden daher alles daran setzen, ihren Fans im heimischen Stadion erneut eine Freude zu bereiten.

Trainer Federico Valente kann für das Spiel am Mittwoch auf die Rückkehr von Mittelfeldakteur Jasmin Kurtic zählen, der seine Sperre abgesessen hat. Nicht zur Verfügung stehen hingegen die verletzten Fabian Tait, Giacomo Poluzzi, Andrea Cagnano und Hamza El Kaouakibi.

Der Gegner

Im Debütjahr des FC Südtirol in der Serie B hatte Frosinone souverän die Meisterschaft gewonnen, musste jedoch in der vergangenen Saison – in den Schlussminuten des letzten Spieltags – einen dramatischen Abstieg aus der höchsten Spielklasse hinnehmen. Die „Ciociari“ engagierten im Sommer den ehemaligen Catanzaro-Coach Vincenzo Vivarini, um mit frischem Wind in die neue Saison zu starten. Doch mit nur sechs Punkten aus den ersten neun Spielen blieb das Team hinter den Erwartungen der Vereinsführung zurück, die daraufhin in der vergangenen Woche einen Trainerwechsel vornahm.

Der neue Cheftrainer Leandro Greco, der zuletzt die Primavera-2-Mannschaft von Frosinone betreute, ist den Fans des FC Südtirol wohlbekannt: Er war in den vergangenen Jahren zunächst als Spieler und anschließend als Assistenzcoach und Interimstrainer für die Weißroten tätig. In seinem ersten Spiel als Cheftrainer holte Frosinone ein starkes 0:0 gegen den Tabellenführer Pisa – und das, obwohl Cichero bereits in der fünften Spielminute des Feldes verwiesen wurde, sodass die Mannschaft praktisch das gesamte Spiel in Unterzahl absolvierte.

In Bezug auf die Kadersituation muss Frosinone derzeit auf die verletzten Giorgio Cittadini, Frank Tsadjout und Emanuele Pecorino – der in der vergangenen Saison für den FC Südtirol auflief – verzichten.

Die Schiedsrichter

Die Begegnung zwischen dem FC Südtirol und Frosinone wird von Herrn Alessandro Prontera aus der Sektion Bologna geleitet. Zur Seite stehen ihm die Assistenten Francesco Luciani (Mailand) und Fabrizio Aniello Ricciardi (Ancona) sowie der vierte Offizielle Gabriele Sacchi (Macerata). Die Videoschiedsrichter der Begegnung sind die Herren Manuel Volpi (VAR; Arezzo) und Valerio Marini (AVAR; Rom-1).