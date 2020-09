FC Südtirol testet in Lavarone gegen Cittadella

Bozen – Der FC Südtirol testet heute in Lavarone gegen Cittadella. Kapitän Hannes Fink & Co. treffen im Trentino auf den Serie B-Club aus der Provinz Padua. Das Match findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt – Anpfiff um 17.00 Uhr.

Der FC Südtirol bestreit am Samstag, 12. September das zweite Testspiel der laufenden Vorbereitungsphase. In Lavarone, rund 40 Kilometer südöstlich von Trient, treffen die Weißroten auf den Serie B-Club Cittadella. Der Anpfiff zum Match, welches unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, erfolgt um 17.00 Uhr.

Der 1973 gegründete Club, der seit 2015 von Roberto Venturato gecoacht wird, scheiterte in der Saison 2018/19 erst im Playoff-Finale gegen Hellas Verona am Aufstieg in die Serie A. Dank der starken fünften Endplatzierung qualifizierte sich Cittadella auch in der gerade abgelaufenen Saison für die Aufstiegsspiele.

Auch für den Zweitligisten, der sich in Lavarone auf die bevorstehende Meisterschaft vorbereitet, handelt es sich um das zweite Testspiel der Preseason. Für den FC Südtirol gibt es morgen ein Wiedersehen mit Mittelfeldspieler Simone Branca. Der 28-Jährige aus Busto Arsizio bestritt zwischen 2012 und 2015 insgesamt 88 Matches für den FC Südtirol und war bei Mitspielern und Fans stets sehr beliebt.

Beim morgigen Testspiel zwischen Cittadella und dem FC Südtirol handelt es sich um ein sogenanntes Derby der Marke „Mizuno“, da beide Clubs vom japanischen Sportausrüster gekleidet werden.