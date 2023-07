FC Südtirol übersiedelt von Ridnaun nach Naturns

Bozen – Der FC Südtirol hat das diesjährige Trainingslager um eine Woche verlängert. Am Freitag, den 21. Juli übersiedeln die Weißroten vom Ridnauntal nach Naturns, um dort die zweite Phase der Sommervorbereitung zu absolvieren

Die zehntägige Vorbereitung im Ridnauntal neigt sich langsam dem Ende zu. Der FC Südtirol konnte auch in diesem Jahr die ausgezeichneten Trainingsvoraussetzungen der Drei-Täler-Gemeinde Ratschings nutzen, um sich bestens auf die kommende Meisterschaft vorzubereiten. Dank der tollen Zusammenarbeit mit dem Hotel Schneeberg, Ratschings Tourismus und den Bergbahnen Ratschings-Jaufen konnten die Weißroten außerdem mehrere außerfußballerische Aktivitäten und Veranstaltungen einplanen und umsetzen.

Das Trainingslager im Ridnauntal geht am Freitag, den 21. Juli – am Tag nach dem Testspiel gegen St. Georgen (Donnerstag, den 20. Juli um 18.00 Uhr in Stange) – zu Ende. Im Anschluss an die letzte Übungseinheit verabschiedet sich der FC Südtirol vom Hotel Schneeberg der Familie Kruselburger in Maiern und übersiedelt direkt nach Naturns, um dort die zweite Phase der Sommervorbereitung zu absolvieren. Im Vinschgau logieren Coach Pierpaolo Bisoli und seine Jungs im Hotel Lindenhof Pure Luxury & Spa DolceVita Resort von Joachim Nischler, einem langjährigen Gesellschafter und großen Fan des FCS.

Dank zahlreicher Partner, Sponsoren und Fans hat der FC Südtirol seit jeher ein besonderes Verhältnis zur Gemeinde Naturns. Trainiert wird bis Donnerstag, den 27. Juli auf dem Sportplatz des SSV Naturns, der zu den ersten Vereinen zählte, die in diesem Jahr das Partnerschaftsabkommen mit dem FCS unterzeichnet haben.

Am Sonntagabend – 23. Juli gegen 18.00 Uhr – steht in Naturns eine Trainingseinheit samt internem Testspiel auf dem Programm. Im Anschluss wird jungen Fußballfans die Möglichkeit geboten, die Profis des FC Südtirol persönlich kennenzulernen und Autogramme bzw. Erinnerungsfotos zu sammeln.

Beendet wird die zweite Phase der Sommervorbereitung am Donnerstag, den 27. Juli, wenn der FC Südtirol nach Sterzing aufbricht, um gegen Sassuolo Calcio das dritte Testspiel der neuen Saison zu bestreiten. Das Match gegen den Club aus der Serie A wurde für 17.00 Uhr angesetzt.