FC Südtirol weiterhin ungeschlagen

Der FC Südtirol bleibt weiterhin ungeschlagen: die Mannen von Mister Ivan Javorcic siegen im Rahmen des 14. Spieltags der Serie C (Kreis A) im dritten Auswärtsspiel in Folge bei Seregno Calcio mit 2:1 (1:1) und behaupten somit die Tabellenführung. Die Bilanz der Weißroten in der laufenden Meisterschaft steht nun bei elf Siegen und drei Remis.

Im Stadio Ferruccio hat der FCS früh die Riesenchance zur Führung: in der 9. Minute entwischt Odogwu der Hintermannschaft der Gastgeber nach einem langen Ball, antizipiert Keeper Fumagalli und spielt den Pass in die Mitte, wo Rover ans Spielgerät kommt, mutterseelenallein jedoch nicht den Ball im leeren Tor unterbringen kann. Eine gute Viertelstunde später bringt Rover aber doch noch die Seinen in Front: Curto schlägt einen langen Ball in die Tiefe und findet Fischnaller, der alleine vor Fumagalli auftaucht und Rover mustergültig bedient, sodass letzterer nur noch zum 1:0 einschieben muss (27.).

Seregno kommt noch vor der Pause zum zwischenzeitlichen Ausgleich: Poluzzi kann einen Borghese-Kopfball nach einem St. Clair-Freistoß nur kurz abwehren, Galeotafiore staubt zum 1:1 ab (35.). Nach Wiederanpfiff verpasst Davi zunächst alleine vor Fumagalli die erneute Führung für die Gäste (63.), ein Hackentor von Curto wird wenige Momente später aufgrund einer Abseitsposition aberkannt (66.). In Spielminute 72 klappt es dann doch mit dem 2:1 – Odogwu köpft einen Casiraghi-Eckball von links in die Maschen. Kurze Zeit später hat der FCS-Angreifer den Doppelschlag auf dem Fuß (74.), am Ergebnis ändert sich jedoch nichts mehr.

Der FC Südtirol liegt – nach dem Sieg im Nachholspiel bei Legnago Salus (2:1) – noch ungeschlagen auf Tabellenplatz 1, mit sechs Punkten Vorsprung auf Feralpisalò und Padua. Die Weißroten treffen im Rahmen des 14. Spieltags auf den Tabellenelften Seregno Calcio, der seit dem 5. Spieltag zu den formstärksten Teams der Liga gehört.

Coach Alberto Mariani muss auf die gesperrten Gentile, D’Andrea und Cocco sowie auf die verletzten Pozzoli und Ferrari verzichten und schickt die Gastgeber in einem 4-3-3 in die Partie: vor Fumagalli bilden Zoia, Borghese, Rossi und Galeotafiore die Viererkette, St. Clair, Vitale und Gemignani das Dreier-Mittelfeld sowie Invernizzi, Cernigoi und Cortesi das Sturmtrio.

Mister Ivan Javorcic kann nicht auf den verletzten Beccaro sowie die gesperrten Tait, Zaro und Gatto zurückgreifen und stellt die Weißroten in einem 4-3-2-1 auf: vor Poluzzi im Tor bilden Fabbri, Curto, Vinetot und De Col die defensive Viererkette, Moscati, Fink und Davi besetzen das Zentrum, Rover und Fischnaller unterstützen Stoßstürmer Odogwu.

SEREGNO CALCIO – FC SÜDTIROL 1:2 (1:1)

SEREGNO CALCIO (4-3-3): Fumagalli; Zoia, Borghese, Rossi, Galeotafiore; St. Clair (85. Aga), Vitale (87. Scognamiglio), Gemignani; Invernizzi, Cernigoi, Cortesi (60. Mandorlini)

Auf der Ersatzbank: Lupu, Magnani, Signorile, Solcia, R. Marino, Ronci, Alba, Finetti, F. Marino

Trainer: Alberto Mariani

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Fabbri, Curto, Vinetot, De Col (55. Malomo); Moscati, Fink (65. Broh), Davi; Rover (55. Casiraghi), Fischnaller; Odogwu

Auf der Ersatzbank: Meli, Marano, Voltan, Zandonatti, Sinn, Candellone

Trainer: Ivan Javorcic

SCHIEDSRICHTER: Francesco Carrione (Castellamare di Stabia) | Die Assistenten: A. Fine (Battipaglia) & A. Nasti (Neapel) | Vierter Offizieller: M. Giordano (Novara)

TORE: 0:1 Rover (27.), 1:1 Galeotafiore (35.), 1:2 Odogwu (72.)

ANMERKUNGEN: bedeckter Himmel, starker Regen, herbstliche Temperaturen, Rasen aufgrund der Regenfälle vor und während des Spiels aufgeweicht. Spiel unter Flutlicht.

Gelbe Karten: Rossi (SER | 65.), Fischnaller (FCS | 70.), Mandorlini (SER | 78.), Odogwu (FCS | 86.), Poluzzi (FCS | 90 + 2.)

Gelb-rote Karte: Galeotafiore (SER | wiederholtes Foulspiel, 41. & 86.)

Eckenverhältnis: 4-7 (3-2)

Nachspielzeit: 0min + 3min