FCS: Aktivität der Profimannschaft eingestellt

Bozen – In Konformität mit den Vorschriften der Behörden und der heutigen Presseerklärung der Lega Pro, die die Unterbrechung der Serie C-Meisterschaft bekanntgab, hat der FC Südtirol Präventionsmaßnahmen zur Verbreitung des Covid-19 ergriffen. Nachdem bereits letzte Woche die Aktivität des gesamten Jugendsektors eingestellt wurde, wird nun auch die Profimannschaft bis Montag, 16. März ihre Tätigkeit unterbrechen. Zu Beginn der nächsten Woche wird man über eine eventuelle Verlängerung dieser Unterbrechung entscheiden. Der FC Südtirol ergreift somit intensivere Maßnahmen, als im Dekret des Ministerpräsidenten Giuseppe Conte vorgesehen. Dieses gestattet Profisportlern nämlich weiterhin die private Nutzung von Sportanlagen.

Der FC Südtirol hat Spieler, Trainer und Mitarbeiter dazu aufgerufen, alle empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen strikt einzuhalten. Den, bei dem Verein gemeldeten Personen wurde u.a. untersagt, die Provinz zu verlassen. Bis nächsten Montag (16. März) bleibt auch das Büro im FCS Center in der Sportzone Rungg und in der Cadornastraße in Bozen geschlossen.