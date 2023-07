FCS-Aufgebot für das Sommertrainingslager im Ridnauntal

Ridnaun/Bozen – Das Team von Coach Pierpaolo Bisoli ist vom 11. bis zum 21. Juli im Hotel Schneeberg untergebracht und absolviert die Trainingseinheiten in der Sportzone von Stange.

Zum zwölften Jahr in Folge absolviert der FC Südtirol das Sommertrainingslager im Ridnauntal. Kapitän Fabian Tait & Co. logieren wie gewohnt im renommierten Hotel Schneeberg in Maiern, welches vorzüglich von der Familie Kruselburger geführt wird.

Das Team von Coach Pierpaolo Bisoli trainiert von Mittwoch, den 12. Juli bis Freitag, den 21. Juli in der Sportzone von Stange bei Ratschings.

DAS AUFGEBOT:

Torhüter: Giacomo Poluzzi (1988), Giacomo Drago (2001).

Verteidiger: Alberto Barison (1994), Filippo Berra (1995), Marco Curto (1999), Simone Davi (1999), Luca Ghiringhelli (1992), Andrea Giorgini (2002), Andrea Masiello (1986), Cristian Shiba (2003), Kévin Vinetot (1988).

Mittelfeldspieler: Daniele Casiraghi (1993), Andrea Cisco (1998), Francesco Di Tacchio (1990), Lorenzo Lonardi (1999), Gabriel Lunetta (1996), Marco Moscati (1992) Daouda Peeters (1999), Andrea Schiavone (1993), Nicholas Siega (1991), Fabian Tait (1993).

Angreifer: Mirko Carretta (1990), Raphael Odogwu (1991), Emanuele Pecorino (2001), Nicola Rauti (2000), Matteo Rover (1999).

Einberufene Jugendspieler: Luis Buzi (2005), Alex Dregan (2005), Raphael Kofler (2005), Benedikt Rottensteiner (2005).

Trainerstab: Pierpaolo Bisoli (Cheftrainer), Nicolò Cherubin (Co-Trainer), Danilo Chiodi (Athletiktrainer), Andrea Arpili (Athletiktrainer), Massimo Marini (Torwarttrainer), Lorenzo Vagnini (Videoanalyst).

Medizinischer Stab: Gabriele Vanzetta, Elia Moretto, Luca Franzoi (alle Physiotherapeuten).

TESTSPIELE:

Sonntag, den 16. Juli um 17.00 Uhr in Stange bei Ratschings: FC Südtirol – Auswahl Ridnauntal

Donnerstag, den 20. Juli um 18.00 Uhr in Stange bei Ratschings: FC Südtirol – St. Georgen

Donnerstag, den 27. Juli um 17.00 Uhr in Sterzing: Sassuolo – FC Südtirol