FCS: Castori schreibt Serie B-Geschichte

Bozen – Mit dem Auswärtsspiel gegen Palermo zieht der Cheftrainer des FC Südtirol mit Guido Mazzetti gleich, dem bisherigen Rekordhalter für die meisten Begegnungen als Trainer in der zweiten Liga

Fabrizio Castori blickt auf 1.467 Spiele als Cheftrainer zurück, darunter 518 im Amateurbereich und 949 im Profifußball – eine Bilanz, die ihm einen besonderen Platz in der italienischen Fußballgeschichte einräumt. Mit dem heutigen Auftritt seines Teams in Palermo setzt der 70-Jährige einen weiteren historischen Akzent: Mit 572 Einsätzen als Trainer in der Serie B zieht er mit dem bisherigen Rekordhalter Guido Mazzetti gleich.

Fabrizio Castori, geboren am 11. Juli 1954 in San Severino Marche, übernahm am 8. Dezember 2024 das Traineramt des FC Südtirol. 19 Spiele benötigte er, um sich an die Spitze dieser besonderen Rangliste zu setzen. Nun ist es vollbracht. Seit seinem Amtsantritt beim FCS gelangen dem erfahrenen Fußballlehrer sieben Siege, sieben Unentschieden und fünf Niederlagen – bei einem Punkteschnitt von 1,47 pro Spiel. Zuvor war Castori in der Serie B unter anderem für Cesena, Salernitana, Piacenza, Ascoli, Varese, Reggina, Carpi, Trapani und Perugia tätig.

Seine Trainerlaufbahn begann Castori im Alter von 26 Jahren – der Auftakt zu einem außergewöhnlichen Weg durch sämtliche Spielklassen des italienischen Fußballs. Als bislang einziger Übungsleiter stand er in sämtlichen nationalen Ligen – von der 3. Amateurliga bis zur Serie A – an der Seitenlinie. Dabei gelangen ihm insgesamt zehn Aufstiege, darunter zwei in die höchste Spielklasse. In der Serie A leitete er 41 Partien sowie fünf weitere Begegnungen im Rahmen der Italienpokals.

Seine beeindruckende Bilanz setzt sich auch in der Serie C fort. In der Serie C1 absolvierte Castori 158 Partien, davon sechs in den Playoffs, 118 in der Meisterschaft und 34 im Italienpokal. In der C2 kommt er auf 150 Einsätze, darunter zwei in den Playoffs, 136 in der Meisterschaft und zwölf im Italienpokal.