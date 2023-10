FCS-Damen fliegen auch in L’Aquila

L’Aquila – Im Rahmen des vierten Spieltags feiert die Formation von Mister Marco Castellaneta ihren vierten Sieg: In der Hauptstadt der Abruzzen setzen sich die Weißroten mit 3:0 durch und halten ihre Weste weiß

Vierter Spieltag und vierter Sieg für die FCS Women, die als Aufsteiger makellos in ihre erste Saison in der nationalen Serie C der Damen gestartet sind: die Mannschaft unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta bleibt – nach den überzeugenden Erfolgen gegen Villorba (4:0), bei der Triestina (3:1) und im Regionalderby gegen Trient (1:0) – auch in den Abruzzen siegreich und setzt sich im Stadio „Gran Sasso d’Italia“ verdientermaßen mit 3:0 (2:0) gegen L’Aquila 1927 durch.

Die Weißroten gehen in der 35. Minute in Führung: Bielak legt nach einer starken Aktion auf der Außenbahn eine Hereingabe in die Mitte, wo sich Markart goldrichtig eingeschaltet hat und abschließt: Piscicelli im Tor der Gastgeberinnen kann den Ball zwar noch berühren, welcher jedoch trotzdem seinen Weg zum 1:0 ins Tor findet. Noch vor der Halbzeitpause erhöhen die Gäste auf 2:0 – Oberhuber lenkt per Kopf einen Santin-Eckstoß in die Maschen (42.). In der letzten Minute der regulären Spielzeit machen die FCS-Damen dann endgültig den Deckel drauf, Huber läuft mit dem Ball am Fuß über die gesamte gegnerische Hälfte den Flügel entlang und überrascht die Torhüterin der Gastgeberinnen am kurzen Pfosten zum 3:0 (90.).

L’AQUILA 1927 – FC SÜDTIROL WOMEN 0:3 (0:2)

L’AQUILA 1927: Piscicelli, Bruno, Di Domenico, Giuliani, Paolini, Masciulli, Perilli (85. Caruso), Santirocco, Ciocca (69. Profumo), Dan (46. D’Ignazio), Rossi Nad (46. Pasciullo)

Auf der Ersatzbank: Pettigli, Santarelli, Di Lenardo, Berardi, Fiore

Trainer: Maria La Civita

FC SÜDTIROL WOMEN: Graus; Varrone, Oberhuber Dorfmann, Bauer (77. Moio); Costisella, Markart, Santin (56. Rieder); Bielak (77. Huber), Stockner (70. Sellemond), Prearo (70. Fischer)

Auf der Ersatzbank: Fenzi

Trainer: Marco Castellaneta

SCHIEDSRICHTER: Andrea Prencipe (Tivoli) | M. Di Berardino & D. B. Di Fabio (beide Teramo)

TORE: 0:1 Markart (32.), 0:2 Oberhuber (42.), 0:3 Huber (90.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karte – Rieder (FCS)