FCS-Damen holen 1:0-Auswärtssieg

Treviso/Bozen – Zehnter Spieltag für die FCS-Damen in der nationalen Serie C (Kreis B): die Formation unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta gastiert bei Condor Treviso und kehrt dank eines 1:0 (0:0)-Erfolges mit vollen drei Punkten heim. Somit untermauern die Weißroten nach dem souveränen 4:0-Heimsieg am vergangenen Sonntag zuhause gegen Perugia ihre starke Form und bleiben als Aufsteigerinnen auf Tabellenplatz 2.

Als spielentscheidend erweist sich der Treffer von Stockner aus der 71. Minute: Bielak leitet die Aktion über die Seite ein und flankt ins Zentrum, wo Stockner im Getümmel eine Gegenspielerin antizipiert und den Ball über die Linie drückt. Bereits zuvor, in Halbzeit eins, waren die Weißroten überlegen, und schrammten wiederholt an der Führung vorbei – Bielak (gleich zweimal) und Stockner scheiterten aber noch an der über sich hinauswachsenden Treviso-Keeperin. Die einzige Chance der Gastgeberinnen in den ersten 45 Minuten kommt im Anschluss an einen Eckball, Fenzi hält den Kopfstoß aber glänzend. Sofort nach dem Führungstor hat Stockner den Doppelschlag auf dem Fuß, scheitert aber alleine vor der gegnerischen Torhüterin. Nach einer langen Nachspielzeit tüten die Mädels unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta den knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg ein – es ist der siebte Saisonsieg: somit bleiben die FCS-Damen mit fünf Zählern Rückstand an Spitzenreiter Meran dran.

CONDOR TREVISO – FC SÜDTIROL WOMEN 0:1 (0:0)

CONDOR TREVISO: Stecchini, Grillo (67. F. Pavan), Natali, Zambon, Maschio, Toppan, Simeon, Fassino, Bortolato, Zornio (90 + 3. B. Pavan), Bortolotto (75. Ferraio)

Auf der Ersatzbank: Dal Bon, Dal Zotto, Mason, Canal

Trainer: Paola Garbujo

FC SÜDTIROL WOMEN: Fenzi, Huber, Oberhuber (84. Infantino), Ladstätter, Varrone (70. Mittermaier), Dorfmann, Markart, Santin, Bielak (79. Rieder), Stockner (72. Sellemond), Prearo (55. Fischer)

Auf der Ersatzbank: Rogen, Bauer

Trainer: Marco Castellaneta

SCHIEDSRICHTER: Edoardo Luglio (Gradisca d’Isonzo) | Alessia Cobuccio (Treviso) & Gabriele Leone (Treviso)

TOR: 0:1 Stockner (71.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Fassin, F. Pavan, Oberhuber, Stockner