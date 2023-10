FCS-Damen und Spal trennen sich torlos

Vigarano Mainarda – Am 6. Spieltag holen die Weißroten nach zuletzt fünf Siegen in Serie einen Punkt in der Terra Estense.

Die Partie zwischen der Accademia Spal und den FCS Women im Rahmen des 6. Spieltags der Serie C der Frauen (Kreis B) endet mit einem torlosen Unentschieden. Die Mannschaft unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta holt nach fünf Siegen in Folge zum Auftakt in die Saison im Comunale von Vigarano Mainarda (Ferrara) also einen Punkt und bleibt als Aufsteiger weiterhin ungeschlagen.

In Hälfte eins können die Weißroten nicht an ihre bisherigen Leistungen anknüpfen, Torhüterin Linda Fenzi bewahrt die Gäste per Glanzparade vor dem Rückstand, indem sie einen gefährlichen Abschluss aus der Distanz entschärft. In der zweiten Halbzeit finden die FCS-Damen mehr und mehr zu ihrem Spiel und erarbeiten sich zwei hochkarätige Chancen: zuerst verzieht Ladstätter aus aussichtsreicher Position knapp, etwas später kommt Pföstl im Anschluss an einen Eckstoß an den Ball, ihr potenter Schuss hätte genau gepasst, wurde jedoch unglücklicherweise von Teamkollegin Rieder abgeblockt.

ACCADEMIA SPAL – FC SÜDTIROL WOMEN 0:0

ACCADEMIA SPAL: Nicola, Pacella, Loberti (27. Dal Fra), Hassanaine, Grassi, Jaszczyszyn (84. Tinelli), Dal Brun (73. Moreira), Filippini, Orsini, Zanini, Carli (73. Fratini)

Auf der Ersatzbank: Orlandi, Barison, Parlascino

Trainer: Leonardo Rossi

FC SÜDTIROL: Fenzi, Varrone, Oberhuber, Dorfmann (59. Bauer), Ladstätter, Costisella (59. Rieder), Pföstl, Santin (53. Markart), Stockner (80. Huber), Prearo, Bielak

Auf der Ersatzbank: Rogen, Mittermaier, Moio, Vuerich, Infantino

Trainer: Marco Castellaneta

SCHIEDSRICHTER: Angelo D. Lotito (Cremona) | L. Cottafavi (Modena) & M. Dimonti (Ravenna)