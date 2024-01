FCS-Frauen holen zu Hause einen Punkt

Eppan/Rungg – Die Weißroten unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta gehen durch die Tore von Santin und Markart mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit, ehe Venezia Calcio 1985 ein Unentschieden erzwingt

In der nationalen Serie C-Meisterschaft der Frauen müssen sich die FCS Women im Rahmen des 15. Spieltags, des letzten der Hinrunde, im heimischen FCS Center gegen Venezia Calcio 1985 mit einem Unentschieden begnügen: die beiden Teams trennen sich 2:2 (2:0)-Remis. Die Weißroten gehen dabei mit einer 2:0-Führung in die Halbzeitpause, dank des Doppelschlags unmittelbar vor dem Pausentee von Santin – die einen Eckball äußerst sehenswert direkt im Kreuzeck versenkt (41.) – und Markart, welche nach einem weiteren Corner von Santin den Ball im Getümmel über die Linie grätscht (45.). Nach dem Seitenwechsel starten die Gäste zur Aufholjagd: in Spielminute 75 zunächst der Treffer von Tosatto, die per langem Ball auf rechts in die Tiefe geschickt wird – sie lässt das Spielgerät einmal aufkommen und trifft dann wuchtig wie präzise zum Anschluss.

Neun Zeigerumdrehungen später dann der Ausgleich durch die frisch eingewechselte Fusetti, die einen zu kurz geratenen Klärversuch der FCS-Hintermannschaft per Abstauber zum 2:2 verwertet (84.). Die Weißroten werfen nochmals alles und jede nach vorne, Costisella (per Weitschuss) und Ladstätter (im Anschluss an einen Eckstoß) bringen den Ball allerdings nicht ein drittes Mal für die Gastgeberinnen im Tor unter. Die FCS Women stehen somit mit nun 30 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz, einen Zähler hinter dem Duo Venezia FC/Riccione (je 31), deren zwei hinter Trient (32) sowie deren fünf hinter Ligaprimus Meran (35.). Sechs Punkte hinter den Weißroten folgt der heutige Gegner, Venezia Calcio 1985 (24).

FCS WOMEN – VENEZIA CALCIO 1985 2:2 (2:0)

FCS WOMEN: Fenzi, Mittermair (90 + 4. Moio), Oberhuber, Ladstätter, Bauer (73. Dorfman), Costisella, Markart (71. Fischer), Rieder (46. Prearo, 65. Sellemond), Santin, Stockner, Bielak

Auf der Ersatzbank: Graus, Breitenberger, Nigg, Zulian

Trainer: Marco Castellaneta

VENEZIA CALCIO 1985: Paccagnella, Gastaldin, Amidei, Bortolato, Tosatto, Della Santa, Longati, Vivian (45 + 2. Conventi, 86. Baldan), Pivetta, Ruggiero (75. Fusetti), Centasso (46. Boschero)

Auf der Ersatzbank: Fernandes, Roncato

Trainer: Giancarlo Murru

SCHIEDSRICHTER: Marco Gambirasio (Bergamo) | J. A. Lanz & D. Runer (beide Bozen)

TORE: 1:0 Santin (41.), 2:0 Markart (45.), 2:1 Tosatto (75.), 2:2 Fusetti (84.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (FCS) Rieder / (VC) Amidei, Conventi, Bortolato