FCS-Frauen unterliegen knapp in Riccione

Riccione/Bozen – In der Serie C-Meisterschaft der Frauen gehen die FCS Women im Rahmen des 14. Spieltags, des vorletzten der Hinrunde, mit einer 0:1 (0:1)-Niederlage aus dem Auswärtsspiel bei Riccione hervor. Im Stadio Comunale in der Via Arezzo setzen sich die Romagnole dank des Treffers von Schipa aus der 31. Spielminute knapp durch: im Anschluss an einen Einwurf trifft sie ins kurze Eck.

Auf einem Naturrasen, der die Grenzen seiner Bespielbarkeit erreicht hat, tun sich die Weißroten schwer, den Ball wie gewohnt laufen zu lassen und Torchancen zu kreieren. Somit geizt die Partie mit Emotionen und Torraumszenen, die einzigen Ausnahmen bilden die Aktion, die zum entscheidenden Tor führt, eine bärenstarke Parade von Graus sowie eine Riesenmöglichkeit der Gäste inklusive Abpraller und knapp vorbeigelegtem zweiten Versuch. Somit stehen die FCS-Damen nun mit 29 Punkten zusammen mit Trient auf dem dritten Tabellenplatz, einen Zähler hinter Venezia, welches bei Condor Treviso 2:2 spielte sowie deren fünf hinter Ligaprimus Meran, der sich mit 5:1 gegen die Triestina durchsetzte.

RICCIONE FEMMINILE – FC SÜDTIROL WOMEN 1:0 (1:0)

RICCIONE FEMMINILE: Boaglio, Calli, Costantini, Della Chiara, Edoci, Pederzani, Piazza, Remondini, Rossi (36. Mari), Scarpelli (65. Bauce), Schipa (86. Bonora)

Auf der Ersatzbank: Casarsa, Di Pietro, Grillo, Lorenzini, Saraniti, Tiberio

Trainer: Paolo Genovesio

FC SÜDTIROL: Graus, Dorfmann (83. Breitemberger), Oberhuber, Santin, Bauer, Costisella (72. Mittermeier), Rieder (47. Infantino), Bielak, Prearo (38. Markart) Stockner, Fischer

Auf der Ersatzbank: Fenzi, Moio, Cainelli, Varrone

Trainer: Marco Castellaneta

SCHIEDSRICHTER: Leonardo Leorsini (Terni) | Matteo Molinari & Giuseppe Montanari (Bologna)

TOR: 1:0 Schipa (31.)