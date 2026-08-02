FCS gestaltet Blitzturnier mit Südtiroler Serie D-Ligisten erfolgreich

Von: Redaktion Südtirol News

Bozen – Nach den ersten drei Testspielen im Rahmen des Trainingslagers im Ridnauntal – gegen die Auswahl Ridnauntal (8:1), den 1. FC Kaiserslautern (0:0) und den ASC St. Georgen (7:0) – geht die Vorbereitung des FC Südtirol auf die mittlerweile fünfte Serie B-Saison in Folge mit einem Blitzturnier im Bozner Drusus-Stadion weiter. Am Samstag, den 1. August geben die Weißroten für ein „Triangolare” die Gastgeber für die beiden Südtiroler Serie D-Vereine und geschätzten Club Partner, Virtus Bozen und den FC Obermais. Im Format des Turniers, in dem also die aktuell nach Ligazugehörigkeit drei besten Clubs des Landes aufeinandertreffen, spielt jeder einmal gegen jeden, mit Spielzeiten von jeweils 2×30 Minuten.

KURZE SPIELBESCHREIBUNG VIRTUS BOZEN – FC OBERMAIS

Nach einem kurzen anfänglichen Abtasten geht Virtus Bozen durch Cremonini in Führung: er initiiert den Treffer mit einem Zuspiel an Rossi selbst – er tankt sich durch, bekommt genau im richtigen Moment den Ball durchgesteckt und vollendet vor Pircher diagonal ins lange rechte Eck zum 1:0 (9.). Nach dem Seitenwechsel erhöht Forti auf 2:0 (40.), sein flacher Weitschuss schlägt im linken unteren Eck ein. Mit Anbruch der Schlussphase kann Unterthurner nochmals für Obermais verkürzen und überwindet Malinverno zum 2:1-Endstand (52.).

AC VIRTUS BOLZANO – FC OBERMAIS 2:1 (1:0)

AC VIRTUS BOLZANO: Brasolin (44. Malinverni); Angeli (31. Eccheli), Borgognoni (31. Bussi), A. Kaptina © (31. Forti), Kicaj (31. Meta), Rossi (31. Prinoth, 49. Spaccavento), Tarolli (31. Calabrese), Zandonatti (49. Passadore), Vinciguerra (31. Bertuolo), Cremonini (31. Brugnara, 49. Mandaglio), Timpone (31. Moussaoui).

Auf der Ersatzbank: Tschöll, Giacomin Slemmer, Bajro.

Trainer: Elis Kaptina.

FC OBERMAIS: Pircher; Bravoco (30. Lorandi), Pirhofer, Kofler, Sula, Schaller, Schweitzer, Palasgo, Turini, Leitner (37. Loncini), Unterthurner.

Auf der Ersatzbank: Tenderini, Dallagiacoma, Ghiotti, Bauernfeind, Del Bello, Stecher, Moras, Villgrattner, Brusco, Mair, Rechenmacher, Daves.

Trainer: Flavio Toccoli.

SCHIEDSRICHTERGESPANN: Francesco Allotta (Gradisca d‘Isonzo) | Die Assistenten: Omar Bignucolo (Pordenone) & Niklas Kalbhenn (Pordenone).

TORE: 1:0 Cremonini (9.), 2:0 Forti (40.), 2:1 Unterthurner (52.).

ANMERKUNGEN: bewölkter Himmel, Temp. um 34°C, leichter Wind und Nieselregen zu Beginn von Hälfte zwei. Rasen in gutem Zustand. | Eckenverhältnis: 2-1 (1-0) | Nachspielzeit: 1min + 1min.

SPIELBERICHT FC OBERMAIS – FC SÜDTIROL

Die erste gefährliche Aktion der Partie kommt durch Lopes zustande, der nach einer Reihe von Dribblings auf der rechten Außenbahn eine Flanke ins Zentrum schlägt, wo Merkaj seinen Versuch mit dem Oberkörper nicht entscheidend in Richtung Tor gelenkt bekommt (5.). Der FCS-Stürmer wird zwei Minuten später an der Grenze des Abseits von Pyyhtiä bedient, doch Tenderini ist auf der Hut, stürmt aus seinem Gehäuse und unterbindet so rechtzeitig die Aktion (7.). In Spielminute 10 meldet sich Schrott an, er zieht von links in die Mitte und schließt mit rechts ab, sein versuchter Drehschuss fällt allerdings zu hoch aus. Obermais tritt offensiv kurz vor der Halbzeitpause zum ersten Mal in Erscheinung, Moras fasst sich aus rund 20 Metern ein Herz, sein zu schwach ausfallender Rechtsschuss ist jedoch kein Problem für Plizzari (26.). Beinahe im Gegenzug gelingt dem FC Südtirol mit einer bärenstark orchestrierten Aktion der Führungstreffer, an deren Ende Lopes eine noch leicht abgefälschte Hereingabe von Schrott mit links ins rechte untere Eck zum 1:0 vollendet (29.). Mit der knappen Führung aus der Sicht der Weißroten geht es auch in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel gehört dem Team von der Lahn die erste Möglichkeit: Moras legt seinen Linksschuss von außerhalb der Box nur knapp vorbei (32.). Am anderen Ende versucht sich Vasic per Freistoß von der Strafraumgrenze, setzt diesen allerdings über das FCO-Gehäuse (40.). Nur drei Zeigerumdrehungen später sorgt der Mittelfeldspieler der Weißroten erneut für Gefahr: Tenderini kann seinen giftigen Drehschuss mit rechts aber mit den Fingerspitzen in extremis um den rechten Pfosten lenken – Glanzparade (43.). In der Folge kommt Moras zu zwei weiteren Torchancen: zunächst legt er seinen Freistoß aus aussichtsreicher Position knapp vorbei (46.), ehe er rund drei Minuten später, mit seinem Abschluss von der Strafraumgrenze, an Plizzari scheitert (49.). Die letzte Ausgleichschance für die Weißblauen bietet sich in der Schlussphase: Plizzari kann einen potenten Bauernfeind-Schuss stark parieren, ehe der heranlaufende Stecher den Abpraller über das FCS-Gehäuse setzt (58.). Somit bleibt es beim 1:0-Erfolg für den FC Südtirol.

FC OBERMAIS – FC SÜDTIROL 0:1 (0:1)

FC OBERMAIS: Tenderini; Dallagiacoma (50. Sula), Ghiotti, Bauernfeind, Kofler, Del Bello, Stecher, Villgrattner (56. Schweitzer), Brusco, Moras, Loncini (41. Unterthurner).

Auf der Ersatzbank: Pircher, Bravoco, Pirhofer, Schaller, Palasgo, Leitner, Turini, Mair, Rechenmacher, Daves.

Trainer: Flavio Toccoli.

FC SÜDTIROL (4-2-3-1): Plizzari; Molina (C), Stivanello, Pietrangeli, Stabile; Tronchin, Pyyhtiä; Lopes, Vasic, Schrott; Merkaj.

Auf der Ersatzbank: Adamonis, Laureti, Veroli, Martini, Casiraghi, Tait, F. Davi, S. Davi, Mixtur, Frigerio, Veseli, Rech, Brik, Iuliano.

Trainer: Davide Possanzini.

SCHIEDSRICHTERGESPANN: Gianluca Toselli (Gradisca d‘Isonzo) | Assistenten: Niklas Kalbhenn (Pordenone) & Danilo Patat (Tolmezzo).

TOR: 0:1 Lopes (29.).

ANMERKUNGEN: teils heiterer, teils bewölkter Himmel, Temperaturen um 29°C; Rasen in gutem Zustand. Eckenverhältnis: 4-5 (0-3) | Nachspielzeit: 0min + 1min.

SPIELBERICHT FC SÜDTIROL – VIRTUS BOZEN

Auch im Spiel gegen Virtus Bozen wird der FCS zum ersten Mal in der 5. Minute gefährlich: Mixtur kommt nach einer Flanke von Simone Davi im Zentrum zum Kopfball, bekommt diesen allerdings nicht auf das Gehäuse von Tschöll. Eine knappe Viertelstunde später versucht sich der aufgerückte Stabile, ebenfalls per Kopf, nach einem Casiraghi-Corner von der rechten Seite: sein Abschluss wird jedoch zu einer weiteren Ecke abgefälscht (19.). Nur kurz darauf ist es Frigerio, der seinen direkten Gegenspieler antizipiert und sich per Kopfstoß in die Hereingabe von Veroli wirft, Tschöll ist aber rechtzeitig unten und pariert stark (21.). Direkt im Anschluss fällt ein Casiraghi-Weitschuss zu hoch aus (22.), ehe der beste Torjäger der Vereinsgeschichte der Weißroten persönlich für die Führung sorgt: am Ende einer längeren Ballstafette legt sich die Nummer 17 des FCS den Ball an der Strafraumgrenze auf seinen starken rechten Fuß, der Abschluss wird von einem Verteidiger zentral zum 1:0 abgefälscht – Tschöll war bereits in die rechte Ecke unterwegs (25.). Erneut geht es mit dem knappen Vorsprung für die Gastgeber zum Pausentee. Den zweiten Spielabschnitt eröffnet Mixtur mit einer einladenden Hereingabe von der rechten Grundlinie, doch Tschöll unterbindet das Zuspiel per Fußabwehr (35.). Am anderen Ende gibt es die Doppelchance für den soeben in die Partie gekommenen Prinoth: seinen ersten Abschluss aus spitzem Winkel hält Adamonis, ehe der Nachschuss aus kurzer Distanz zur Ecke abgefälscht wird (37.). In Minute 40 erhöhen die Weißroten auf 2:0: Casiraghi findet auf halbrechts die Lücke für ein Zuspiel auf den eingelaufenen Mixtur, der einen flachen Ball ins Zentrum spielt. Dort kämpfen Virtus-Keeper Tschöll und Federico Davi um das Spielgerät, das vom Kontrast der beiden über den rechten Pfosten ins Tor fällt. Drei Zeigerumdrehungen später markiert Mixtur selbst das 3:0: Casiraghi schickt den FCS-Stürmer nach Ballgewinn in der eigenen Hälfte mit einem herrlichen Lochpass auf die Reise, dieser kann den aus seinem Tor stürmenden Tschöll antizipieren und trifft (43.). In der Schlussphase macht sich Virtus Bozen nochmals offensiv bemerkbar, doch ein Meta-Abschluss von der Strafraumgrenze geht rechts am Tor von Adamonis vorbei (50.). Die letzte Chance der Partie gehört wiederum dem Serie B-Ligisten: Kapitän Tait bedient Federico Davi, der von halbrechts einen Haken in Richtung Mitte schlägt, seinen Linksschuss allerdings über das Virtus-Gehäuse setzt (58.). Somit bleibt es beim 3:0-Erfolg des FCS im dritten und letzten Spiel des „Triangolare”: Das Mini-Turnier mit den drei Südtiroler Clubs geht damit an die Weißroten.

FC SÜDTIROL – AC VIRTUS BOLZANO 3:0 (1:0)

FC SÜDTIROL (4-2-3-1): Adamonis; F. Davi, Veseli, Stabile (31. Stivanello), Veroli; Tait (C), Martini; Frigerio, Casiraghi, S. Davi; Mixtur.

Auf der Ersatzbank: Plizzari, Laureti, Tronchin, Pyyhtiä, Lopes, Merkaj, Rech, Brik, Iuliano, Molina, Schrott.

Trainer: Davide Possanzini.

VIRTUS BOLZANO: Tschöll (48. Malinverni); Borgognoni (31. Giacomin Slemmer), A. Kaptina (31. Forti), Kicaj (31. Brugnara, 50. Meta), Rossi (31. Moussaoui), Tarolli (31. Bertuolo), Zandonatti (50. Bajro), Vinciguerra (31. Prinoth), Cremonini (31. Calabrese), Timpone (31. Angeli), Eccheli (31. Bussi).

Auf der Ersatzbank: Bresolin, Passadore, Spaccavento, Mandaglio.

Trainer: Elis Kaptina.

SCHIEDSRICHTERGESPANN: Francesco Allotta (Gradisca d‘Isonzo) | Die Assistenten: Danilo Patat (Tolmezzo) & Omar Bignucolo (Pordenone).

TOR: 1:0 Casiraghi (25.), 2:0 F. Davi (40.), 3:0 Mixtur (43.).

ANMERKUNGEN: immer stärker werdender Regen ab der 2. Minute; deutlich kühlere Temperaturen (ca. 20°C); Rasen in gutem Zustand. | Eckenverhältnis: 6-2 (6-0) | Nachspielzeit: 0min + 0min.

Die Weißroten nehmen den Trainingsbetrieb im FCS Center – im Hinblick auf das nächste Testspiel am Freitag in der Sportzone Rungg gegen Virtus Verona sowie einem weiteren Blitzturnier in Trient am Samstag gegen die AC Trento und Campodarsego – am Dienstag, den 4. August wieder auf.