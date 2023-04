FCS hält in Cagliari Positivserie am Leben

Bozen/Cagliari – Der FC Südtirol bleibt in der Rückrunde weiterhin ohne Niederlage (bei sieben Siegen und fünf Unentschieden) und spielt beim vom legendären Claudio Ranieri trainierten Cagliari Calcio im Stadio „Unipol Domus“ 1:1 (0:1)-Remis. Obwohl die Gastgeber mehr vom Spiel haben und auch ein Chancenplus verbuchen, setzen die Mannen von Mister Pierpaolo Bisoli immer wieder Nadelstiche und bleiben ungemütlich.

Nach dem Abstauber von Lapadula zum 0:1 (30.) kommt Rover in der Nachspielzeit zur Riesenchance, scheitert jedoch an Radunovic (45 + 1.). Nach dem Seitenwechsel verzieht De Col knapp (57.), ehe Cagliari wiederholt den zweiten Treffer verpasst – somit bleibt die Partie in der Schlussphase offen, Zappa fälscht in der eigenen Box einen Lunetta-Seitfallzieher mit der Hand ab, den fälligen Handelfmeter verwandelt Larrivey souverän zum 1:1-Endstand (87.) – es ist der erste Treffer für „El Bati“ im FCS-Trikot.

Der FC Südtirol ist im Kalenderjahr 2023 (bei sieben Siegen und vier Unentschieden) weiterhin ungeschlagen und gastiert als Tabellendritter beim Traditionsklub und Serie A-Absteiger Cagliari Calcio, welcher zurzeit auf Rang sechs im Klassement liegt, unter Leitung von Starcoach Claudio Ranieri allerdings zuletzt einen deutlichen Aufwärtstrend verbuchen konnte.

Ranieri präsentiert Cagliari in einem 4-3-1-2: vor Keeper Radunovic agieren Azzi, Obert, Dossena und Zappa in der defensiven Viererkette; Nandez, Makoumbou und Lella besetzen das Zentrum; Mancosu gibt den Spielmacher, hinter den beiden Spitzen Lapadula (mit 15 Toren zusammen mit Cheddira zurzeit Torschützenkönig) und Prelec.

Mister Pierpaolo Bisoli setzt auch auf der Insel auf ein 4-4-2: vor Rückhalt Poluzzi bilden Celli, Masiello, Zaro und Curto die Vierer-Abwehrreihe; im Mittelfeld agieren Rover, Fiordilino, Siega und De Col; hinter dem Sturmduo Mazzocchi-Odogwu.

Das Spiel

Cagliari legt sofort einen hohen Spielrhythmus an den Tag, doch die erste wahre Torchance gehört den Gästen: Curto schickt auf rechts De Col in die Tiefe, dessen Hereingabe trifft Rover jedoch nicht voll – kein Problem für Radunovic, De Col stand jedoch zuvor im Abseits. In der neunten Spielminute fälscht Lapadula einen Azzi-Abschluss leicht ab, kein Problem für Poluzzi. Eine Zeigerumdrehung später trifft Mancosu sehenswert per Seitfallzieher, allerdings wird das Tor wegen einer Abseitsstellung von Lapadula einkassiert (zehnte Spielminute).

Eine knappe Viertelstunde später ziehen die Gastgeber nochmals das Tempo an: Zunächst scheitert Zappa mit einem strammen Diagonalschuss von rechts in der Box an einem glänzend reagierenden Poluzzi (23.), ehe der FCS-Rückhalt eine Azzi-Flanke mit den Fingerspitzen vor Lapadula entscheidend umlenkt, Nandez legt den Abstauber per Flugkopfball schließlich drüber (24.). Nach einer halben Stunde erzwingt Cagliari dann die Führung: Mancosu spielt einen hohen Ball in die Box, Nandez setzt sich gegen Zaro und Masiello durch und legt per Kopf in den Fünfmeterraum, wo Poluzzi den ersten Abschluss von Lapadula noch bärenstark halten kann und auch den zweiten Versuch des Stürmers an die Latte lenkt – das Spielgerät allerdings von dort zum 0:1 ins Tor fällt (30.). Die Reaktion des FC Südtirol kommt in der ersten Minute der Nachspielzeit, als nach einem Celli-Einwurf auf links Odogwu für Rover ablegt, letzterer zum Sprint ansetzt und plötzlich alleine auf Radunovic zuläuft, mit seinem Abschluss allerdings am Schlussmann der Sarden scheitert.

Mister Bisoli wechselt zur Pause zweimal und bringt Casiraghi und Schiavone für Mazzocchi und Siega – und die Weißroten machen sich zu Beginn von Hälfte zwei bemerkbar: Casiraghi bringt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld an den zweiten Pfosten, Odogwus Kopfball ist jedoch kein Problem für Radunovic (47.). Zehn Minuten später dann ein mustergültiger Konter des FCS: Odogwu schickt Lunetta auf links in die Tiefe, dieser verlagert das Spiel auf rechts zu De Col – dessen potenter Abschluss verfehlt knapp das liEke Eck (57.). Im Anschluss ist jedoch Cagliari offensiv gefährlich: ein von Masiello abgefälschter Azzi-Kopfstoß trudelt haarscharf links am FCS-Tor vorbei (62.), dann klärt Curto ein Mancosu-Zuspiel in extremis einen Meter vor der Linie vor dem einschussbereiten Lapadula (64.), welcher etwas später auch mit einem strammen

Schuss von der Strafraumgrenze an Poluzzi scheitert (77.). Schließlich findet Makoubou mit einem sehenswerten Zuspiel Luvumbo links in der Box, dessen wuchtiger Linksschuss geht haarscharf über das Gäste-Gehäuse (81.). Im Gegenzug dann wieder die Weißroten: nach einer Aktion über rechts setzt Lunetta zum Seitfallzieher an, sein Schuss wird von Zappa abgefälscht und bleibt in der Gefahrenzone, Odogwu versucht, das Leder an Radunovic vorbeizulenken, welcher aber stark reagiert (84.). Jedoch schaltet sich der VAR ein, um das klare Handspiel Zappas beim Abfälschen des Lunetta-Schusses zu ahnden: es gibt Strafstoß, Larrivey tritt an, verlädt Radunovic und trifft souverän unten rechts zum 1:1-Ausgleich (87.). Im Rahmen der letzten Offensivaktion des Spiels entschärft Poluzzi einen potenten Zappa-Abschluss souverän (89.). Somit bleibt es beim Punktgewinn für den FCS.

Am Ostermontag, den 10. April, empfängt der FC Südtirol im Rahmen des 32. Spieltags in einem wahren Topspiel die SSC Bari im heimischen Drusus-Stadion (Anpfiff um 15.00 Uhr).

CAGLIARI CALCIO – FC SÜDTIROL 1:1 (1:0)

CAGLIARI CALCIO (4-3-1-2): Radunovic; Azzi, Obert, Dossena (88. Falco), Zappa; Nandez (71. Kourfalidis), Makoumbou, Lella (61. Deiola), Mancosu (71. Luvumbo); Lapadula, Prelec (71. Altare)

Auf der Ersatzbank: Aresti, Ciocci, Goldaniga, Viola, Barreca, Di Pardo

Trainer: Claudio Ranieri

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Celli (54. Lunetta), Masiello, Zaro, Curto (82. Larrivey); Rover, Siega (46. Schiavone), Fiordilino (71. Pompetti), De Col; Mazzocchi (46. Casiraghi), Odogwu

Auf der Ersatzbank: Minelli, Berra, Vinetot, Cissé, Eklu, Davi, Giorgini

Trainer: Pierpaolo Bisoli

SCHIEDSRICHTER: Alessandro Prontera (Bologna) | Assistenten: Alessandro Lo Cicero (Brescia) & Thomas Miniutti (Maniago) | Vierter Offizieller: Stefano Milone (Taurianove)

VAR: Eugenio Abbattista (Molfetta) | AVAR: Matteo Gariglio (Pinerolo)

TORE: 1:0 Lapadula (30.), 1:1 Larrivey (Handelfmeter, 87.)

ANMERKUNGEN: heiterer, frühlingshafter Tag, Temp 20°C, Rasen in gutem Zustand.

Gelbe Karten: Mazzocchi (FCS | 25.), Azzi (CC | 42.), Fiordilino (FCS | 48.), Celli (FCS | 52.), Dossena (CC | 63.), Zappa (CC | 86.)

Eckenverhältnis: 9-2 (5-1)

Nachspielzeit: 2min + 7min (ursprünglich 6 angezeigt)