FCS: Heinz wechselt auf Leihbasis zu Taranto

Bozen/Tarent – Der FC Südtirol teilt mit, dass Jonas Heinz auf Leihbasis – bis zum Ende der Saison – zu Taranto in die Serie C wechselt.

Jonas Heinz, geboren am 21. März 2003 in Meran, hat das Fußballspielen in der Akademie des FC Südtirol erlernt. Der Naturnser wechselte im Alter von 11 Jahren zu den Weißroten und zählte bis zur „Primavera“ zu den absoluten Leistungsträgern seines Jahrgangs. Sein Debüt in der Profimannschaft feierte er am 15. September 2021 beim Serie C-Pokalspiel gegen Giana Erminio. Anschließend durfte er in jenem Wettbewerb drei weitere Begegnungen bestreiten.

Im vergangenen Sommer unterzeichnete er seinen ersten Profivertrag (Dreijahresabkommen) mit dem FC Südtirol. Um erste Erfahrungen im Erwachsenenfußball zu sammeln, wechselte er im vergangenen Sommer zu Torres in die Serie C. Für den Traditionsclub aus Sassari bestritt er insgesamt 10 Pflichtspiele.

Der FC Südtirol wünscht Jonas Heinz viel Erfolg für sein neues Abenteuer in Taranto.