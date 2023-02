FCS ist am Samstag in der Arena Garibaldi-Romeo Anconetani gefordert

Bozen – Im Rahmen des 23. Spieltags der Serie B steht für den FC Südtirol eine Auswärtsfahrt in die Toskana an. Das Team von Coach Pierpaolo Bisoli gastiert am Samstag, den 4. Februar in der Arena Garibaldi-Romeo Anconetani bei Pisa. Der Spielbeginn wurde für 14.00 Uhr festgesetzt.

Der FCS hat einen perfekten Start in die Rückrunde hingelegt. Dank des Doppelpacks von Raphael Odogwu haben die Weißroten einen sensationellen 2:1-Erfolg gegen Reggina feiern können und somit den dritten Sieg im dritten Match eingefahren. In der Tabelle liegen Kapitän Tait und Co nun mit 35 Zählern auf Rang vier. Am Samstag muss Bisoli auf den gesperrten Marco Curto verzichten. Der 24-Jährige wurde am vergangenen Wochenende des Feldes verwiesen und wurde demnach vom Sportgericht für einen Spieltag gesperrt.

Der Gegner

Pisa liegt aktuell mit 31 Punkten auf dem achten Tabellenrang. Nach einem holprigen Start in die Meisterschaft konnten die Toskaner das Blatt wenden und legten anschließend eine Serie von 14 Begegnungen ohne Niederlage hin. Am vergangenen Spieltag holte Pisa ein 0:0 beim formstarken CFC Genoa, wobei die Schwarz-Blauen aufgrund des Platzverweises von Marin – er wurde für zwei Spieltage gesperrt – rund 20 Minuten in Unterzahl agieren mussten. Vor heimischer Kulisse konnte Pisa fünf der letzten sechs Meisterschaftsspiele gewinnen.

Im vergangenen Sommer, nachdem man haarscharf den Sprung in die Serie A verpasste, trennten sich die Wege von Pisa und Trainer Luca D’Angelo. Die Wahl des Nachfolgers fiel auf den erfahrenen Rolando Maran. Letzterer wurde aber aufgrund des enttäuschenden Saisonstarts nach nur fünf Spieltagen wieder entlassen. Um zu alter Form zurückzufinden, wurde der noch unter Vertrag stehende D’Angelo zurück ins Boot geholt. Unter seiner Leitung konnte sich Pisa aus dem Tabellenkeller befreien und die Playoff-Tickets ins Visier nehmen.

Alte Bekannte

Mit Ettore Gliozzi und Emanuele Zuelli stehen bei Pisa zwei ehemalige FCS-Kicker im Kader. Der 27jährige Angreifer streifte sich zwischen 2015 und 2017 das weißrote Trikot über und konnte in 69 Pflichtspieleinsätzen starke 25 Treffer verbuchen. Zuelli, der erst am Dienstag von Juventus Next Gen zu Pisa wechselte, hat hingegen einen Teil seiner fußballerischen Ausbildung im Jugendsektor des FCS absolviert. Beim FC Südtirol stehen aktuell vier ehemalige Pisa-Profis im Kader. Nicholas Siega und Filippo Berra liefen noch im vergangenen Jahr für die Toskaner auf. Beide Spieler kamen im doppelten Finalspiel gegen Monza zum Einsatz. Marco Pompetti streifte sich in der Rückrunde der Saison 2019/20 das schwarz-blaue Trikot über, während Neuzugang Moustapha Cissé in der diesjährigen Hinrunde bei Pisa unter Vertrag stand.

Die Bilanz

Im diesjährigen Meisterschaftshinspiel trafen die beiden Clubs erstmals aufeinander. Dank eines Doppelpacks von Matteo Rover siegte der FCS mit 2:1 und durfte somit den ersten, historischen Sieg in der Serie B bejubeln.

Der Schiedsrichter

Das Match zwischen Pisa und dem FCS wird von Herrn Marco Piccinini geleitet. Unterstützt wird der Unparteiische aus der Sektion Forlì von den Assistenten Davide Miele (Turin) und Antonio Vono (Soverato) sowie vom vierten Offiziellen Gabriele Sacchi (Macerata). Die Videoschiedsrichter der Begegnung sind die Herren Antonio Di Martino (VAR; Teramo) und Andrea Colombo (AVAR; Como).

Der gelernte Bauingenieur Piccinini (Jahrgang 1983) ist seit dem Jahr 2011 in den italienischen Profiligen (beginnend mit der Lega Pro) unterwegs. Nach fünf Jahren in Liga 3, in welcher er u.a. ein Playoff-Finale leitete, wurde er in die Schiedsrichterkommission der Serie B befördert. Sein erstes Match in der zweiten Spielklasse leitete er am 10. September des selben Jahres (Pro Vercelli-Cittadella 1:5). Im Jänner 2017 wurde er mit der Auszeichnung „Luca Colosimo“ als bester Schiedsrichter der Lega Pro 2015/16 geehrt. Am 20. September desselben Jahres feierte er sein Debüt in der Serie A: Atalanta-Crotone 5:1.

Im Sommer 2019 wurde Piccinini der höchsten nationalen Schiedsrichterklasse angeschlossen. Zum heutigen Zeitpunkt kann er insgesamt 46 Serie A-, 66 Serie B- und zehn Italienpokaleinsätze vorweisen. In der diesjährigen Saison hat er soweit vier Erstliga- und fünf Zweitligamatches geleitet.

In der damaligen Lega Pro 1. Division hatte der FCS zwei Matches unter Piccininis Leitung bestritten, beide endeten mit einem Unentschieden: Virtus Entella-FCS 1:1 (2012/13) und FCS-Pro Vercelli 0:0 (2013/14).

Was Gegner Pisa betrifft, kommt es am Samstag zur achten Begegnung mit Piccinini als Referee. Unter seiner Leitung gab es für die Toskaner bisher einen Sieg, drei Unentschieden und drei Niederlagen.

Die Partie zwischen Pisa und dem FC Südtirol wird live auf Sky Sport, Dazn und Helbiz Live übertragen.

SERIE B – 22. SPIELTAG

Freitag, den 3. Februar

20.30 Uhr: Modena-Cagliari

Samstag, den 4. Februar

14.00 Uhr: Benevento-Venedig

14.00 Uhr: Cittadella-Ascoli

14.00 Uhr: Cosenza-Ternana

14.00 Uhr: Perugia-Brescia

14.00 Uhr: Pisa-FC Südtirol

14.00 Uhr: SPAL-Bari

16.15 Uhr: Como-Frosinone

Sonntag, 5. Februar

16.15 Uhr: Palermo-Reggina

16.15 Uhr: Parma-Genoa