FCS krönt optimale Woche mit Arbeitssieg

Bozen – Der FC Südtirol krönt mit einem 1:0-Arbeitssieg gegen die U.S. Pergolettese eine makellose Heimspielwoche: dem 2:0 im Derby gegen den A.C. Trient und dem 4:1 im Italienpokal der Serie C gegen Giana Erminio unter der Woche lassen die Mannen von Mister Ivan Javorcic also den knappen Erfolg im Rahmen des vierten Spieltags der Serie C (Kreis A) gegen das Team aus der Provinz Cremona folgen.

Dabei entwickelt sich zunächst ein zähes Spiel im Bozner Drususstadion: die einzigen Chancen in Halbzeit eins verbuchen die Weiß-Roten in Person von Broh (16., 25.) und Fischnaller (42.). Auch nach Wiederanpfiff bleiben Torraumszenen eher die Ausnahme, nach einer nennenswerten Torchance auf beiden Seiten ist es in der 82. Spielminute Beccaro, der Soncin im Tor der Gäste mit einer Mischung aus Flanke und Torschuss von der linken Seite überrascht, die im langen Eck zum späten 1:0 einschlägt.

Im Anschluss passiert nichts mehr, es bleibt also beim verdienten Heimsieg für den FC Südtirol, der auf diese Weise die Punkte acht, neun und zehn dieser noch jungen Meisterschaft holt.

FC SÜDTIROL – U.S. PERGOLETTESE 1932 1:0 (0:0)

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Fabbri, Curto, Zaro, Malomo; Gatto, Broh (66. Beccaro), Tait; Casiraghi (66. Candellone), Voltan (84. Rover); Fischnaller (55. Odogwu)

Auf der Ersatzbank: Meli, Passarella, Vinetot, Moscati, Davi, Heinz, De Col

Trainer: Ivan Javorcic

U.S. PERGOLETTESE 1932 (4-3-3): Soncin; Villa, Lambrughi, Lucenti (30. Ferrara), Nava (87. Cancello); Arini, Morello, Varas Marcillo (66. Palermo), Guiu (66. Moreo), Bariti, Fonseca (46. Zennaro)

Auf der Ersatzbank: Galeotti, Piccardo, Alari, Perseu, Verzeni, Mercado

Trainer: Stefano Lucchini

SCHIEDSRICHTER: Bogdan Nicolae Sfira (Pordenone) | Die Assistenten: Marco Pilleri (Cagliari) & Francesco Picciché (Trapani) | Vierter Offizieller: Francesco Lipizer (Verona)

TOR: 1:0 Beccaro (82.)

ANMERKUNGEN: bedeckter Himmel, teilweise Regen, darunter sehr intensiv zu Beginn der zweiten Halbzeit, 19°C, rutschiger Rasen, aber dennoch in optimalem Zustand. Partie vor der zugelassenen Anzahl an Zuschauern. Spieltag von der Lega Pro der Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA) gewidmet, um sie im Kampf gegen SLA, einer Krankheit, der der Bozner Albano Canazza im Jahr 2000 zum Opfer fiel, zu unterstützen.

Gelbe Karten: Curto (FCS | 20.), Guiu (USP | 36.), Voltan (FCS | 37.), Malomo (FCS | 39.), Soncin (USP | 70.)

Eckenverhältnis: 7-2 (2-0)

Nachspielzeit: drei und vier Minuten