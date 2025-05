FCS mit 4:0-Kantersieg bei Pro Vercelli

Von: mk

Bozen – Im Rahmen des 29. und vorletzten Spieltags der nationalen Primavera 2-Meisterschaft feiert die Formation von Mister Matteo Abbate einen deutlichen Auswärtssieg bei Pro Vercelli: Die Weißroten setzen sich in der Ferne mit 4:0 (1:0) gegen die Bianchi Piemontesi durch und holen somit drei wichtige Punkte, um Modena in der Tabelle auf Rang sechs einzuholen.

Vor der ältesten Jugendmannschaft des FCS im Klassement stehen Vicenza, Renate, Virtus Entella, Como und Tabellenführer Parma.

Den Torreigen in der Partie gegen Pro Vercelli eröffnet Ndongue in der zwölften Spielminute mit einem präzisen wie wuchtigen Kopfball im Anschluss an eine Ecke. Nach dem Seitenwechsel die weiteren drei Treffer für die Weißroten: Halili erhöht in Minute 64 mit einer Fotokopie des ersten Tores auf 2:0, ehe der Verteidiger nur drei Zeigerumdrehungen später den Doppelpack schnürt (67.).

Den Schlusspunkt zum 4:0 setzt Mahlknecht in der letzten Minute der regulären Spielzeit (90.).

PRO VERCELLI – FC SÜDTIROL 0:4 (0:1)

PRO VERCELLI: Rosin, Ronchi, Iuliano, Pregnolato (69. Ierino), Tarantola, Cirillo, Bordoni, Burruano (86. Iaria), Foti (46. Fofana), Armocida (38. Malaj), Sow

Auf der Ersatzbank: Rossetti, Matella, Crepaldi, Ricotti, Coda, Cugnata, Caporale, Aloj

Trainer: Davide Montanarelli

FC SÜDTIROL: Tschoell, Halili, Rottensteiner, Brik, Sabatini, Paternoster (53. Testa), Hofer, Ceschini (72. Rech), Gamper (53. Padovani), Fois (53. Vallana), Ndongue (78. Mahlknecht)

Auf der Ersatzbank: Bonifacio, Borgognoni, Gander, Capacci, Bahaj, Perin, Gabos

Trainer: Matteo Abbate

SCHIEDSRICHTER: Andrea Sacco (Novara) | Salvatore Nicosia (Saronno) & Giacomo Cormano (Lecce)

TORE: 0:1 Ndongue (12.), 0:2 & 0:3 Halili (64., 67.), 0:4 Mahlknecht (90.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (PV) Cirillo (44.), Buruano (44.) / (FCS) Ndongue (33.)