FCS nicht aufzuhalten

Bozen – Der FC Südtirol setzt wieder zu einer beeindruckenden Serie an: Die Mannen unter der Leitung von Mister Pierpaolo Bisoli setzen sich vor heimischem Publikum im Bozner Drusus-Stadion mit 2:1 (1:1) gegen die AC Perugia durch und halten somit im Kalenderjahr 2023, sprich seit dem Rückrundenstart, bei nun sechs Siegen und drei Unentschieden.

Die Weißroten zeigen über weite Strecken eine weitere starke Leistung und behalten die drei Punkte verdientermaßen in Bozen – somit hält der FCS nun bei 47 Zählern. Die Partie nimmt in der siebten Minute Fahrt auf, als Odogwu nach einer De Col-Flanke von rechts im Zentrum sträflich alleine gelassen wird und seinen Kopfball an den linken Pfosten setzt. Eine gute Viertelstunde später hält Gori einen Abschluss der Nummer 90 des FCS aus spitzem Winkel sicher, dann kombinieren sich Tait und De Col per Doppelpass durch, letzterer findet mit seiner Hereingabe Mazzocchi: dieser köpft haarscharf links vorbei (23.). Zwei Minuten später macht es die Nummer neun besser: Nach Zusammenspiel mit Odogwu fasst er sich aus 22 Metern ein Herz und trifft sehenswert mit links zum 1:0. Perugia reagiert in Person von Olivieri, er köpft einen Santoro-Flanke von rechts knapp vorbei (34.), ehe ersterer wenig später von Celli in der Box leicht getroffen wird: es gibt einen großzügigen Strafstoß, den Casasola mittig zum 1:1-Ausgleich verwandelt (45.).

Nach Wiederanpfiff legt Zaro seinen Kopfstoß zunächst knapp vorbei (49.), wenig später klärt Casarola einen Rover-Versuch auf der Linie. Im Gegenzug versucht es Lisi mit links von der Strafraumgrenze und verzieht knapp (56.). In Spielminute 74 geht der FCS dann erneut in Führung: Curado köpft einen Fiordilino-Corner von links an die Querlatte, Curto staubt zum 2:1 ab. Wenig später legt der Torschütze einen Kopfstoß aus guter Position knapp drüber (77.), Lunetta scheitert nach einem Konter an Gori (80.). In Spielminute 84 sorgt Zaro dann für die vermeintliche Vorentscheidung, allerdings wird sein Kopfball-Treffer vom VAR einkassiert. Auf der anderen Seite klärt der Innenverteidiger dann einen Matos-Abschluss auf der Linie (88.). Dann passiert nichts mehr Nennenswertes, die Weißroten halten den Vorsprung souverän und sichern sich die drei Punkte. Am kommenden Samstag treffen Kapitän Tait und Co. im Stadio „Ennio Tardini“ auf den Parma Football Club. Der Anstoß der Partie erfolgt um 14.00 Uhr.

MATCH PREVIEW: AUSGANGSLAGE, SPIELSYSTEME & AUFSTELLUNGEN

Der FC Südtirol trifft im Rahmen des 28. Spieltags der Serie B 2022/23 nach zuletzt fünf Siegen und drei Remis seit Beginn der Rückrunde als Tabellenvierter auf die zurzeit auf Rang 15 platzierte AC Perugia, welche zuletzt gegen Ternana (3:0) gewinnen konnte, dann Pisa (1:2) unterlag und zuletzt gegen Como (0:0) torlos Remis spielte. Die Weißroten kommen vom 2:0-Erfolg unter der Woche bei Benevento, Belardinelli und Cissè trafen.

Mister Pierpaolo Bisoli setzt auch heute auf ein 4-4-2: vor Keeper Poluzzi agieren Celli, Zaro, Masiello und Curto in der Vierer-Abwehrkette; De Col, Tait, Belardinelli und Rover besetzen das Mittelfeld; hinter dem Sturmduo Mazzocchi-Odogwu.

Coach Fabrizio Castori hingegen schickt Perugia in einem 3-4-1-2 auf das Feld: vor Gori im Tor bilden Sgarbi, Curado und Struna die defensive Dreierkette; im Zentrum agieren Casasola, Santoro, Iannoni und Lisi; Kouan gibt den Spielmacher, hinter Di Carmine und Olivieri.

LIVE MATCH: LINK zum neuen LIVE-TICKER mit allen Szenen der Partie

https://www.fc-suedtirol.com/de/news/live-ticker/224-0.html

FC SÜDTIROL – AC PERUGIA 2:1 (1:1)

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Celli (59. Lunetta), Masiello, Zaro, Curto; Belardinelli (46. Fiordilino), Tait, Rover (81. Siega), De Col; Mazzocchi (53. Cissé), Odogwu (81. Larrivey)

Auf der Ersatzbank: Minelli, Vinetot, Carretta, Pompetti, Giorgini, Schiavone

Trainer: Pierpaolo Bisoli

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Curado, Struna (60. Rosi); Casasola, Santoro (78. Matos), Iannoni (60. Bartolomei), Lisi; Kouan (68. Luperini); Di Carmine, Olivieri (68. Capezzi)

Auf der Ersatzbank: Furlan, Abibi, Vulikic, Cancellieri, Vulic, Baldi, Seghetti

Trainer: Fabrizio Castori

SCHIEDSRICHTER: Daniele Paterna (Teramo) | Die Assistenten: Marco Ceccon (Lovere) & Claudio Gualtieri (Asti) | Vierter Offizieller: Fabio Pirrotta (Barcellona Pozzo di Gotto)

VAR: Valerio Marini (Rom-1) | AVAR: Luca Zufferli (Udine)

TORE: 1:0 Mazzocchi (25.), 1:1 Casasola (Foulelfmeter, 45.), 2:1 Curto (74.)

ANMERKUNGEN: heiterer Himmel, Temp um 15°C, Rasen in optimalem Zustand.

Gelbe Karten: Belardinelli (FCS | 45 + 1.), Iannoni (ACP | 53.), Curato (ACP | 77.), Cissè (90 + 6.) | Gelb-rote Karte: Rosi (ACP | jeweils überhartes Einsteigen, 87. & 90 + 3.)

Eckenverhältnis: 8-3 (2-1)

Nachspielzeit: 1min + 6min