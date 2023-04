FCS-Primavera 3 landet auf Rang 2

Eppan/Rungg – Die Weißroten von Mister Ljubisic beenden nach dem runden Erfolg gegen Lucchese die Regular Season einen Zähler hinter Ligaprimus Renate – es folgen die Play-Offs gegen Piacenza

PRIMAVERA 3 – TROFEO BERRETTI | KREIS A

22. Spieltag, der letzte der Regular Season, der nationalen “Primavera 3-Trofeo Dante Berretti “-Meisterschaft: der FC Südtirol schlägt im heimischen FCS Center das Tabellenschlusslicht Lucchese souverän mit 5:0 (5:0). Dabei machen die Weißroten bereits in Hälfte eins alles klar, durch einen lupenreinen Hattrick von Buzi sowie die Tore von Kofler und Rottensteiner fallen alle fünf Treffer vor dem Seitenwechsel. Jedoch reicht der runde Heimerfolg nicht für das direkte Erreichen des großen Traums: die Jungs unter der Leitung von Mister Zoran Ljubisic beenden die reguläre Saison einen Zähler hinter Ligaprimus Renate, welcher sich seinerseits gegen den Tabellenvierten Piacenza keine Blöße gibt (3:0) und den direkten Aufstieg klarmacht. Der zweite Platz bedeutet für den FCS die Play-Offs mit Modena, Piacenza und Pro Vercelli. Dabei treffen Buzi und Co. zunächst als Vize-Meister auf den Tabellenfünften Piacenza, im anderen Halbfinale duellieren sich Modena (3.) und Pro Vercelli (4.). Die Begegnungen werden in zwei Akten mit Hin- und Rückspiel ausgetragen, bei einem Unentschieden nach 180 Minuten nach Ergebnissen zählt die Tordifferenz, sollte auch diese identisch sein, zieht die zum Ende der Regular Season besser klassifizierte Mannschaft ins Endspiel ein – es wird also keine Verlängerung geben. Wer im Finale (erneut mit Hin- und Rückspiel) siegt, steigt in die Primavera 2 auf.

FC SÜDTIROL – LUCCHESE 5:0 (5:0)

FC SÜDTIROL: Dregan, Sinn, Testa, Kofler, Uez (66. Konci), Rottensteiner (46. Arman), Balde (46. Slemmer), Buccella (46. Rabanser), Buzi, Lechl (66. Rabensteriner), Padovani

Auf der Ersatzbank: Harrasser, Mayr, Cangert, Tschigg, Xhafa, Messner, Loncini, Vasilico, Tahiri

Trainer: Zoran Ljubisic

LUCCHESE: Labozzetta, Viviani (46. Soares), Quochi (46. Lazzari), Filippelli (70. Turini), Andreini, Tiesse, Nastasi, Cantini, Carnaiani, M. Napoli (55. Muratore), Durante (46. Warld)

Auf der Ersatzbank: Lo Piano, Carcano, Camparelli, Mannina, Carella, Donchovski, T. Napoli

Trainer: Eupremio Carruezzo

SCHIEDSRICHTER: J. Tappeiner (Meran) | F. A. De Cesare & M. Da Col (Bozen)

TORE: 1:0 Kofler (13.), 2:0, 3:0, 4:0 Buzi (20., 25., 33.), 5:0 Rottensteiner (45.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Napoli, Nastasi

UNTER 17 | NATIONALE SERIE A/B | KREIS B

Im Rahmen des 24. Spieltags, des drittletzten der laufenden Saison, der nationalen U17-Meisterschaft unterliegen die Jungs unter der Leitung von Mister Momi Hilmi zuhause im FCS Center Spal mit 0:3 (0:0) – die Estensi machen nach dem Seitenwechsel die drei Punkte fest, nachdem die erste Halbzeit noch ohne Tore endete.

FC SÜDTIROL – SPAL 0:3 (0:0)

FC SÜDTIROL: Tschöll, Sula, Hofer, Cacciatore (27. Reng), Gander (46. Chanii), Margoni, Losso (75. Zejnullahu), Fugaro, Costa (75. Buonavia), Naffaa (85. Redzepi), Bahaj

Auf der Ersatzbank: Malsiner, Stublla

Trainer: Mohamed Hilmi

SPAL: Romagnoli, Vesprini (75. Orlandi), Cicero (88. Ceneri), Andreoli (75. Koustsoupias), Osti, Bonadiman, Carbone (58. Tassinari), Moratti, Camelio (88. Del Puente), Antonciuc, Badali (75. Mayele)

Auf der Ersatzbank: Costantini, Edgren

Trainer: Filippo Pensalfini

SCHIEDSRICHTER: S. Arnaut | G. Pica & T. Lugo

TORE: 0:1 Camelio (48.), 0:2 Moratti (58.), 0:3 Camelio (84.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karte – Osti

UNTER 16 & UNTER 15 | NATIONALE SERIE A/B | KREIS B

Die beiden auf nationaler Ebene agierenden Teams des FCS mit identischen Spielkalendern mussten auswärts bei Atalanta Bergamo ran: dabei setzte es zwei knappe Niederlagen für die Weißroten – im Centro Sportivo Bortolotti von Ciserano unterliegt die U16 mit 0:2, die U15 hingegen mit 0:1.

U16: ATALANTA – FC SÜDTIROL 2:0 (0:0)

ATALANTA: Bugli, Colleoni, Maffessoli, Bono (59. Pastori), Ornaghi, Bonsignori (41. Maggiore), Idele (59. Arena), Gariani (68. Finazzi), Diouf (76. Personeni), Draga (41. Zoli), Imacio

Auf der Ersatzbank: Moroni

Trainer: Giovanni Bosi

FC SÜDTIROL: Arlanch, Volcan, Annan (41. Paternoster), Borgognoni, Kofler (41. Fontana), Fumai (50. Gabos), Guarise (41. Finotti), Lochner (70. Hoxha), Pilara (70. Iaffulli), Brik (66. Ongaro), Ceschini

Auf der Ersatzbank: Bonifacio, Kabba

Trainer: Fabio Napoletani

SCHIEDSRICHTER: D. Triloni (Treviglio) | A. Lottarulo (Treviglio) & F. D’Apolito (Mantova)

TORE: 1:0, 2:0 Diouf (6., 12.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Zoli, Brik

U15: ATALANTA – FC SÜDTIROL 1:0 (0:0)

ATALANTA: Lazzaroni, Percassi, Nova, Isola, Regonesi, A. Rinaldi, Perego (50. Camara), Steffanoni, Martano (51. Colombo), Damiano, Mezzottero (51. Michieletto)

Auf der Ersatzbank: Leto, Calvo, Cojocariu, Citaristi, Cattanero, Vecchio

Trainer: Alessio Gambirasio

FC SÜDTIROL: Coco, Jashari, Mantovani, Bellesso, Marusiak, Benevento (53. Toccoli), Constantini (59. Parpaiola), Larcher (59. Fahner), Lorubbio, Pajonk (80 + 1. Greco), Kostner

Auf der Ersatzbank: Seiwald, Fulterer, Melis, Palatiello, Ech Cheikh.

Trainer: Giampaolo Morabito

SCHIEDSRICHTER: M. Evangelista (Treviglio) | L. Bellisti (Treviglio) & N. Cellamare (Bergamo)

TOR: 1:0 Damiano (52.)